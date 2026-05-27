Dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı coşkusu!

İslam aleminin en önemli dini günlerinden biri olan Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanında büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde karşılandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte milyonlarca Müslüman camilere akın ederken, tarihi meydanlar, ibadethaneler ve açık alanlar bayram namazı için dolup taştı. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yükselen tekbir sesleri, bayramın birlik ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederken, İstanbul'daki Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere birçok noktada yoğunluk oluştu. Bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı, dualar edildi ve kurban hazırlıkları başladı.

MEKKE'DE MİLYONLAR AYNI MANEVİYATTA BULUŞTU Kurban Bayramı'nın en dikkat çeken adreslerinden biri yine Suudi Arabistan oldu. Hac ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, Arafat ve Mina'da dualar ederken, Mekke'deki Mescid-i Haram'da oluşan görüntüler bayramın manevi boyutunu gözler önüne serdi. Dünyanın dört bir yanından gelen hacılar, aynı safta buluşarak ümmet bilincinin en güçlü sembollerinden birini oluşturdu.

ENDONEZYA'DA DEV MEYDANLARDA BAYRAM NAMAZI Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da da bayram büyük bir katılımla kutlandı. Başkent Cakarta başta olmak üzere birçok şehirde stadyumlar ve geniş meydanlar namaz alanına dönüştürüldü. Renkli geleneksel kıyafetler giyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte sabah namazı için bir araya geldi.

ENDONEZYA'DA BAYRAM HİNDİSTANCEVİZLİ PİLAVLARLA BAŞLIYOR Endonezya'da bayramın ardından "mudik" adı verilen büyük aile ziyaretleri başlıyor. Milyonlarca kişi memleketlerine dönerek akrabalarıyla bayramlaşıyor. Bayram sofralarında ise hindistancevizli pilavlar, et yemekleri ve geleneksel tatlılar öne çıkıyor.