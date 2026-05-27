Dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı coşkusu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İslam aleminin en önemli dini günlerinden biri olan Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanında büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde karşılandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte milyonlarca Müslüman camilere akın ederken, tarihi meydanlar, ibadethaneler ve açık alanlar bayram namazı için dolup taştı. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada yükselen tekbir sesleri, bayramın birlik ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederken, İstanbul'daki Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere birçok noktada yoğunluk oluştu. Bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı, dualar edildi ve kurban hazırlıkları başladı.

MEKKE'DE MİLYONLAR AYNI MANEVİYATTA BULUŞTU

Kurban Bayramı'nın en dikkat çeken adreslerinden biri yine Suudi Arabistan oldu. Hac ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, Arafat ve Mina'da dualar ederken, Mekke'deki Mescid-i Haram'da oluşan görüntüler bayramın manevi boyutunu gözler önüne serdi. Dünyanın dört bir yanından gelen hacılar, aynı safta buluşarak ümmet bilincinin en güçlü sembollerinden birini oluşturdu.

ENDONEZYA'DA DEV MEYDANLARDA BAYRAM NAMAZI

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da da bayram büyük bir katılımla kutlandı. Başkent Cakarta başta olmak üzere birçok şehirde stadyumlar ve geniş meydanlar namaz alanına dönüştürüldü. Renkli geleneksel kıyafetler giyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte sabah namazı için bir araya geldi.

ENDONEZYA'DA BAYRAM HİNDİSTANCEVİZLİ PİLAVLARLA BAŞLIYOR

Endonezya'da bayramın ardından "mudik" adı verilen büyük aile ziyaretleri başlıyor.

Milyonlarca kişi memleketlerine dönerek akrabalarıyla bayramlaşıyor. Bayram sofralarında ise hindistancevizli pilavlar, et yemekleri ve geleneksel tatlılar öne çıkıyor.

FAS'TA BAYRAM SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ: GELENEKSEL ET YEMEKLERİ

Kuzey Afrika ülkelerinde de bayram coşkusu sokaklara taşarken, Fas'ta aileler namaz sonrası büyük sofralarda bir araya geldi. Ülkede bayramın ilk günü genellikle aile ziyaretlerine ayrılırken, geleneksel kuzu yemekleri ve baharatlı et tarifleri öne çıkıyor.

Fas kültüründe bayramın önemli geleneklerinden biri de ihtiyaç sahiplerine et dağıtılması. Özellikle mahalle dayanışmasının güçlü olduğu bölgelerde kurban etleri topluca paylaştırılıyor.

BOSNA HERSEK'TE TARİHİ CAMİLER DOLDU

Avrupa'nın önemli Müslüman topluluklarından Bosna Hersek'te de bayram namazı yoğun katılımla eda edildi. Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii başta olmak üzere Osmanlı döneminden kalan birçok cami dolup taştı.

Bayram sonrası aile mezarlıklarının ziyaret edilmesi, Bosna'daki en önemli geleneklerden biri olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar hayatını kaybeden yakınları için dualar ediyor.

NİJERYA'DA RENGARENK BAYRAM KUTLAMALARI

Afrika'nın en büyük Müslüman nüfuslarından birine sahip Nijerya'da bayram namazının ardından adeta festival havası yaşandı. Geleneksel kıyafetleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar, müzikler ve toplu kutlamalarla bayram sevincini paylaştı.

Bazı bölgelerde atlı gösteriler ve geleneksel geçit törenleri düzenlenirken, çocuklara hediyeler dağıtılması da bayramın önemli ritüelleri arasında yer aldı.

AVRUPA'DA MEYDANLAR NAMAZ ALANINA DÖNÜŞTÜ

Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar da spor salonları, fuar alanları ve büyük meydanlarda bayram namazı için toplandı. Özellikle Londra, Paris ve Berlin'de binlerce kişinin katıldığı organizasyonlar dikkat çekti.

Avrupa'daki Müslüman topluluklar için bayram, aynı zamanda kültürel kimliğin korunması açısından önemli bir buluşma niteliği taşıyor. Çocuklara bayram harçlığı verilmesi, toplu yemek organizasyonları ve yardım kampanyaları öne çıkan gelenekler arasında yer alıyor.

BAYRAMIN ORTAK DİLİ: DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA

Coğrafyalar farklı olsa da Kurban Bayramı'nın ortak mesajı bu yıl da değişmedi: paylaşmak, dayanışmak ve kardeşlik. Dünyanın birçok ülkesinde yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırırken, milyonlarca insan sofralarını paylaşarak bayramın manevi ruhunu yaşattı.

Savaşların, krizlerin ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde dünyanın dört bir yanında aynı anda yükselen dualar, Kurban Bayramı'nın yalnızca dini bir ibadet değil; aynı zamanda küresel bir dayanışma ve umut günü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İşte dünyanın dört bir yanından bayram coşkusu görüntüleri...

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahreyn

Endonezya

Endonezya

Gürcistan

Malezya

Mescid-i Aksa, Filistin

Malezya

Arnavutluk

Suriye

Mescid-i Aksa Filistin

Pakistan