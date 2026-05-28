Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu

Mandanın sahibi Ziauddin Mridha, hayvana "Donald Trump" ismini küçük kardeşinin verdiğini belirterek, benzerliğin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

NADİR GÖRÜLEN ALBİNO MANDA Bangladeş'te büyükbaş hayvanların çoğunlukla koyu renkli olması nedeniyle albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Sahibi, özel bakım gerektiren mandanın düzenli olarak yıkandığını ve sık sık beslendiğini anlattı.

Yerel basında yapılan yorumlarda ise mandanın hayatını kurtaran şeyin nadir görülen görüntüsünden çok, "Donald Trump" benzetmesi sayesinde oluşan yoğun ilgi olduğu ifade edildi.