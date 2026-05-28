Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu
Bangladeş'te sarı kakülü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen albino bir manda, Kurban Bayramı öncesinde ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından binlerce kişinin görmek için akın ettiği manda, son anda kesilmekten vazgeçildi.
Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki manda, kurban edilmek üzere satılmıştı. Ancak hayvana yönelik yoğun ilgi ve oluşan güvenlik endişeleri sonrası Bangladeş hükümeti devreye girdi.
HÜKÜMET MÜDAHALE ETTİ
Bangladeş İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed'in talimatıyla mandanın kesilmesine izin verilmediği açıklandı. Yetkililer, hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceğini duyurdu.
Alınan karar doğrultusunda "Trump" lakaplı mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine gönderileceği belirtildi.
Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, "Olağan dışı kamuoyu ilgisi ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle mandanın kurban edilmemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Sıradan bir kurbanlık alışverişi olarak başlayan olay, mandanın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla kısa sürede ülke çapında gündem haline geldi.
Özellikle hayvanın sarı kakülü ve sakin tavırları dikkat çekerken, çok sayıda kişi mandayı görmek için çiftliğe gitmeye başladı.