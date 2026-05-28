CANLI YAYIN

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bangladeş'te sarı kakülü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilen albino bir manda, Kurban Bayramı öncesinde ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından binlerce kişinin görmek için akın ettiği manda, son anda kesilmekten vazgeçildi.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 1

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki manda, kurban edilmek üzere satılmıştı. Ancak hayvana yönelik yoğun ilgi ve oluşan güvenlik endişeleri sonrası Bangladeş hükümeti devreye girdi.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 2

HÜKÜMET MÜDAHALE ETTİ

Bangladeş İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed'in talimatıyla mandanın kesilmesine izin verilmediği açıklandı. Yetkililer, hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceğini duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda "Trump" lakaplı mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine gönderileceği belirtildi.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 3

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, "Olağan dışı kamuoyu ilgisi ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle mandanın kurban edilmemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 4

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sıradan bir kurbanlık alışverişi olarak başlayan olay, mandanın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla kısa sürede ülke çapında gündem haline geldi.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 5

Özellikle hayvanın sarı kakülü ve sakin tavırları dikkat çekerken, çok sayıda kişi mandayı görmek için çiftliğe gitmeye başladı.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 6

Mandanın sahibi Ziauddin Mridha, hayvana "Donald Trump" ismini küçük kardeşinin verdiğini belirterek, benzerliğin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 7

NADİR GÖRÜLEN ALBİNO MANDA

Bangladeş'te büyükbaş hayvanların çoğunlukla koyu renkli olması nedeniyle albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Sahibi, özel bakım gerektiren mandanın düzenli olarak yıkandığını ve sık sık beslendiğini anlattı.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 8

Yerel basında yapılan yorumlarda ise mandanın hayatını kurtaran şeyin nadir görülen görüntüsünden çok, "Donald Trump" benzetmesi sayesinde oluşan yoğun ilgi olduğu ifade edildi.

Bangladeş'te Trump'a benzetilen manda gündem oldu 9

Bangladeş'te kısa sürede ülke gündemine oturan "Trump" lakaplı manda, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken, bazı kullanıcılar hayvanın "ülkenin en ünlü mandası" haline geldiği yorumunu yaptı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin