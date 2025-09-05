Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin İstanbul açıklaması: Tüm güvenlik garantileri orada

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 2022'deki müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma taslağının paraflandığını hatırlatan Peskov, "2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz. Başka garantiler mümkün mü? Elbette. Tüm bunlar müzakerelerin konusu olabilir ve olmalıdır." ifadelerini kullandı.