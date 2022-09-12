Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

Kraliçe'nin kullandığı parçaların bir kısmı Kraliyet mücevherlerine ait olsa da, milyonlarca sterlin değerine kendine ait özel bir koleksiyonu da vardı. Örneğin elmas Cullinan III ve IV broşunun, uzman Max Stone'un Daily Express'e söylediği üzere 50 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.