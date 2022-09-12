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Haberler Galeri Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

İngiltere'nin en uzun tahtta kalan lideri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünyanın manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Kraliçe'nin senelerce kullandığı mücevherlerin kime kalacağı merak edilirken, The Court Jeweller yazarı Lauren Kiehna konuya dair açıklama yaparak çarpıcı bilgiler paylaştı. 2. Elizabeth'in en fazla kullandığı takıları da mercek altına alındı. İşte Elizabeth'in servet değerindeki mücevherleri…

Giriş Tarihi: 12.09.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 16:29
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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü uzun zamandır istirahat için kaldığı İskoçya'nın Balmoral şehrinde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Göz kamaştırıcı elmas taçları ve hemen hemen her zaman taktığı görülen inci küpeleriyle 70 sene boyunca hükümdarlık yapan Kraliçe Elizabeth, mesele takılarına geldiğinde daima asil bir tarz ortaya koydu. Peki bu kıymetli mücevherler kime miras kalacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

Kraliçe'nin kullandığı parçaların bir kısmı Kraliyet mücevherlerine ait olsa da, milyonlarca sterlin değerine kendine ait özel bir koleksiyonu da vardı. Örneğin elmas Cullinan III ve IV broşunun, uzman Max Stone'un Daily Express'e söylediği üzere 50 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

ELİZABETH'İN MÜCEVHERLERİNİ KİM TAKACAK?

II. Elizabeth'in Balmoral Şatosu'ndaki ölümünün ardından, birçok kişi Kraliçe'nin ikonik mücevherlerine tam olarak ne olacağını ve bundan sonra kimin takacağını merak etti; ancak cevap aslında net değil.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

"BÜYÜK OLASILIKLA MİRASLARI HAKKINDA…"

Page Six Style'a konuşan The Court Jeweller yazarı Lauren Kiehna, "Kraliyet mücevherlerinin mülkiyeti hakkında her ayrıntıyı bilmiyoruz ve büyük olasılıkla mirasları hakkında bilgi alamayacağız. Kraliyet vasiyetleri mühürleniyor, bu yüzden rehberlik için belgelere bakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…

MÜCEVHERLERİNİ KRAL III. CHARLES'A BIRAKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Mücevher uzmanı, takıların Kraliyet ailesinin çeşitli üyelerine bireysel olarak verilmesini görmeyi beklememiz gerektiğini söyledi: