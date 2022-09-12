HaberlerGaleriKraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından akıllarda tek soru! Kraliçe’nin mücevherleri kime kalacak? İşte 2. Elizabeth’in servet değerindeki takıları…
İngiltere'nin en uzun tahtta kalan lideri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü dünyanın manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Kraliçe'nin senelerce kullandığı mücevherlerin kime kalacağı merak edilirken, The Court Jeweller yazarı Lauren Kiehna konuya dair açıklama yaparak çarpıcı bilgiler paylaştı. 2. Elizabeth'in en fazla kullandığı takıları da mercek altına alındı. İşte Elizabeth'in servet değerindeki mücevherleri…
Giriş Tarihi: 12.09.2022 16:13Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 16:29