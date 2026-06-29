İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaklaşık 190 yıllık bir geleneği sona erdirecek tarihi bir karar alındı. Kral III. Charles, tadilatı 2027 yılında bitecek olan Buckingham Sarayı'nı resmi ikametgah olarak kullanmama kararı vererek, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Clarence House'da yaşayacak. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada yapının toplantı ve ziyaretler gibi kraliyet faaliyetlerini sürdüreceği belirtilirken, sarayın ayrıca halka daha fazla açılacağı vurgulandı. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan son gelişmeleri aktardı.
İngiltere'de asırlardır devam eden devasa bir gelenek Kral III. Charles'ın radikal kararıyla son buluyor. Buckingham Sarayı, 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahı olma özelliğini yitiriyor.
Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan devasa yenileme çalışmalarının ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, bu görkemli yapıda yaşamayacaklarını duyurdu.
190 YILLIK İKAMET GELENEĞİ TARİH OLUYOR
İngiltere'de yaklaşık 190 yıllık köklü bir gelenek, Kral III. Charles'ın aldığı sürpriz kararla sona eriyor. Buckingham Sarayı, Kraliçe Victoria döneminden bu yana İngiliz monarşisinin en önemli sembolü ve hükümdarların ana evi olarak biliniyordu. Ancak Kraliyetten yapılan kritik açıklama, bu tarihi sürecin noktalandığını gösterdi.
369 MİLYON STERLİNLİK DEV BÜTÇELİ TADİLAT
Saray'daki yenileme çalışmaları için şu ana kadar 369 milyon sterlin gibi astronomik bir rakam harcandı. 2027 yılının Mart ayında bitmesi beklenen bu kapsamlı restorasyonun ardından sarayın kullanımı tamamen değişecek.
Kraliyet çifti, resmi ikametgah olarak Buckingham Sarayı'nın hemen yakınında bulunan Clarence House'u kullanmaya devam edecek. Bu karar, İngiliz kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, Londra'da gelişmeleri A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.
KRAL CHARLES BUCHINGHAM'A TAŞINMAYACAK
A Haber muhabiri Alparslan Düven, İngiltere'nin gündemine oturan karara ilişkin ayrıntıları aktararak; "İngiltere Kralı III. Charles ile eşi Camilla'nın gelecek yıl yenileme çalışmalarını tamamlanmasının ardından Buchingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı." dedi.