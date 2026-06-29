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İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yaklaşık 190 yıllık bir geleneği sona erdirecek tarihi bir karar alındı. Kral III. Charles, tadilatı 2027 yılında bitecek olan Buckingham Sarayı'nı resmi ikametgah olarak kullanmama kararı vererek, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Clarence House'da yaşayacak. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada yapının toplantı ve ziyaretler gibi kraliyet faaliyetlerini sürdüreceği belirtilirken, sarayın ayrıca halka daha fazla açılacağı vurgulandı. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan son gelişmeleri aktardı.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 1

İngiltere'de asırlardır devam eden devasa bir gelenek Kral III. Charles'ın radikal kararıyla son buluyor. Buckingham Sarayı, 1837 yılından bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahı olma özelliğini yitiriyor.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 2

Yaklaşık 10 yıldır devam eden ve Mart 2027'de tamamlanması planlanan devasa yenileme çalışmalarının ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, bu görkemli yapıda yaşamayacaklarını duyurdu.

BUCKİNGHAM SARAYI'NDA ARTIK RESMİ ZİYARETLERİN ADRESİ OLACAK
İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 3

190 YILLIK İKAMET GELENEĞİ TARİH OLUYOR

İngiltere'de yaklaşık 190 yıllık köklü bir gelenek, Kral III. Charles'ın aldığı sürpriz kararla sona eriyor. Buckingham Sarayı, Kraliçe Victoria döneminden bu yana İngiliz monarşisinin en önemli sembolü ve hükümdarların ana evi olarak biliniyordu. Ancak Kraliyetten yapılan kritik açıklama, bu tarihi sürecin noktalandığını gösterdi.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 4

369 MİLYON STERLİNLİK DEV BÜTÇELİ TADİLAT

Saray'daki yenileme çalışmaları için şu ana kadar 369 milyon sterlin gibi astronomik bir rakam harcandı. 2027 yılının Mart ayında bitmesi beklenen bu kapsamlı restorasyonun ardından sarayın kullanımı tamamen değişecek.

Kraliyet çifti, resmi ikametgah olarak Buckingham Sarayı'nın hemen yakınında bulunan Clarence House'u kullanmaya devam edecek. Bu karar, İngiliz kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, Londra'da gelişmeleri A Haber muhabiri Alparslan Düven aktardı.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 5

KRAL CHARLES BUCHINGHAM'A TAŞINMAYACAK

A Haber muhabiri Alparslan Düven, İngiltere'nin gündemine oturan karara ilişkin ayrıntıları aktararak; "İngiltere Kralı III. Charles ile eşi Camilla'nın gelecek yıl yenileme çalışmalarını tamamlanmasının ardından Buchingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı." dedi.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 6

"BUCHINGHAM SARAYI HALKIN ZİYARETİNE DAHA FAZLA AÇILACAK"

Düven Buchingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaları aktararak; "Söz konusu kararın, Buchingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasına imkan sağlanacağı kaydedilerek, kraliyet çiftinin sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği aktarıldı. Yapılan açıklamada ayrıca sarayın kraliyet faaliyetlerinin yoğun olarak süreceği bir yer olacağı özellikle belirtildi." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 7

KRALİYET FAALİYETLERİ VE DEVLET TÖRENLERİ DEVAM EDECEK

Buckingham Sarayı, her ne kadar ikametgah olarak kullanılmayacak olsa da, monarşinin resmi ve diplomatik yüzü olmaya devam edecek.

Yapılan açıklamalara göre saray; devlet ziyaretleri, görkemli bahçe davetleri, diplomatik resepsiyonlar ve Başbakan ile yeni Büyükelçilerin kabul edildiği bir merkez olma özelliğini sürdürecek. Ayrıca saray, çeşitli toplumsal ve kraliyet etkinlikleri için kapılarını açık tutacak.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 8

"HALK VE KRALİYET ARASINDA DAHA YAKIN BAĞ OLUŞTURACAK"

Alınan bu kararın ardından İngiliz halkına mikrofon uzatan A Haber muhabiri Alparslan Düven, vatandaşlara düşüncelerini sordu.

Erkek bir İngiliz vatandaşı; "Dürüst olmak gerekirse ben de büyük ölçüde katılıyorum. Bence burası o kadar önemli bir simge ki, bilirsiniz işte çok görkemli, çok asil. Halkın da buranın tadını çıkarmasına izin verilmesi güzel olmaz mıydı? Hem bu sayede sarayı halka açarak Kraliyet ailesinin halkla daha iyi ve daha yakın bir bağ kuracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 9

BUCHINGHAM SARAYI RESMİ ZİYARETLERİN ADRESİ

Düven, bir başka İngiliz vatandaşına soru yönelterek görüşlerini sorarak; "Burası devasa bir bina, muhtemelen onlar için fazla büyük ve bence planları burayı halka daha fazla açmak, resmi odaları falan. Dolayısıyla burası onlar için bir ikametgahtan ziyade nihayetinde daha çok bir müze haline gelecektir." şeklinde konuştu.

İngiltere'de 190 yıllık gelenek bozuldu! Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmayacak 10

WINDSOR KALESİ RESMİ ZİYARETLER İÇİN KULLANILACAK

Kraliyet ailesinin diğer mülkleri arasındaki kullanım dengesi de bu kararla birlikte daha netleşmiş durumda. Windsor Kalesi'nin ailenin daha özel ve kişisel yaşam alanı olarak öne çıkacağı belirtiliyor. Bir başka vatandaş, "Windsor Kalesi'ni daha çok bir ev, ana üs gibi kullandıklarını biliyorum. Yani Buckingham Sarayı daha çok ziyafetler, resmi devlet ziyaretleri ve bu tarz şeyler için kullanılacak gibi duruyor." sözleriyle durumu özetledi.

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