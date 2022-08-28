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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı
Kinder Sürpriz'le ortaya çıkan Salmonella virüsü krizi Avrupa'da devam ediyor. Ferrero'nun Kinder Sürpriz ürünlerinden sonra şimdi de Oreo ürünlerinde Salmonella virüsü tespit edildi. ABD merkezli Ferrero'ya bağlı Mondelez ürünlerdeki bakteri nedeniyle 3 üretim sahasını kapattı. Peki Mondelez'in ürettiği ürünler hangileri? Salmonella nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 16:41Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 16:41