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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı

Kinder Sürpriz'le ortaya çıkan Salmonella virüsü krizi Avrupa'da devam ediyor. Ferrero'nun Kinder Sürpriz ürünlerinden sonra şimdi de Oreo ürünlerinde Salmonella virüsü tespit edildi. ABD merkezli Ferrero'ya bağlı Mondelez ürünlerdeki bakteri nedeniyle 3 üretim sahasını kapattı. Peki Mondelez'in ürettiği ürünler hangileri? Salmonella nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 16:41
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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı

Atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in, ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahasını kapattığı belirtildi. Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı

TAMAMEN KAPATILDI

Haberde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.

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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı

'BÜYÜK TEMİZLİK' İDDİALARI

Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.

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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı

KAZANÇ İÇİN UCUZ MALZEME

Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.

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Kinder Sürpriz’den sonra yeni skandalı! Bu ürünlerde de Salmonella virüsü çıktı

UYARILARDA BULUNUYORLAR

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.