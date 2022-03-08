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Ukrayna'da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları

Rus askeri birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre mesafede. Savaşın 13. gününde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi. Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor. Ukrayna'nın Poltava bölgesi yetkilileri, tahliye operasyonu için 35 otobüsün bölgeden ayrıldığını, ayrıca 20 ton insani yardım ve ilaç gönderildiğini bildirdi. A Haber sivillerin tahliye rotalarını ekranlara taşıdı.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 12:58
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Ukrayna’da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

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Ukrayna’da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları
Ukrayna'nın Lviv şehrindeki tren istasyonunda, ülkede başlayan çatışmaların ardından savaştan kaçan siviller nedeniyle gece gündüz büyük yoğunluk yaşanıyor. Bugün yapılacak ateşkesle birlikte yoğunluğun daha artması bekleniyor.
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Ukrayna’da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları

Ülkenin dört bir yanından çok sayıda insan, devam eden Rus saldırılarından kaçmak için komşu Polonya'ya giden bir trene binmeyi umdukları Lviv'e gidiyor.

İŞTE SİVİLLERİN TAHLİYE ROTALARI

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Ukrayna’da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları

Tren istasyonunda bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Ukrayna’da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları
Lviv, Polonya sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve şu anda birçok insanın daha güvenli yerlere tahliye edilmek üzere toplandığı bir transfer noktası.