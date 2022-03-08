08 Mart 2022, Salı
Ukrayna'da geçici ateşkes! Lviv tren istasyonunda bekleyiş sürüyor! İşte sivillerin tahliye rotaları
Rus askeri birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre mesafede. Savaşın 13. gününde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi. Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor. Ukrayna'nın Poltava bölgesi yetkilileri, tahliye operasyonu için 35 otobüsün bölgeden ayrıldığını, ayrıca 20 ton insani yardım ve ilaç gönderildiğini bildirdi. A Haber sivillerin tahliye rotalarını ekranlara taşıdı.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 12:58
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