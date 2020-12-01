NATO'da dikkat çeken rapor: Rusya, Çin...

NATO'nun bir grup uzmana hazırlattığı gelecekteki tehditler ve ittifakın nasıl daha güçlü olacağına dair raporda Rusya, Çin, yeni ve yıkıcı teknolojiler, terörizm ile iklim değişikliği ve muhtemel salgınlar gibi sınamalara karşı tavsiyeler yer aldı. Raporda 71 yıllık ittifakın dağılacağına dair birçok kez dile getirilen öngörülerin boşa çıktığı, tam tersine Sovyet tehdidi ve Balkanlar ile Irak'taki savaşları atlattığı, terörle mücadele için Afganistan'a gittiği vurgulandı.