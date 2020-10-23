Yeşil olarak dünyaya geldi! Hemen fenomen oldu...

İtalya'da bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi. 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yavrularından biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu. İşte yeşil köpek...