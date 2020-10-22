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22 Ekim 2020, Perşembe
Haberler Galeri Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı
Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı
Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtararak bozguna uğrattığı Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:27