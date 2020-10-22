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Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı

Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtararak bozguna uğrattığı Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 11:27
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Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı

Azerbaycan, uzun süredir Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını işgal altında tutan ve ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan'ı hezimete uğratıyor.

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Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı

Hezimeti gururlarına yediremeyen Ermenistan ise savaş kurallarını ihlal ederek sivilleri hedef alsa da ağır kayıplar veriyor.

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Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan tarafında ise moraller tam anlamıyla alt üst oldu.

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Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, yaşadığı hayal kırıklığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade edince büyük tepki topladı.

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Keyif yapan Paşinyan'ın kızı Mariam sosyal medyayı salladı

Mariam Paşinyan, Facebook paylaşımına "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı.