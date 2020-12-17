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Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen obezite, bu ülke için statü ve güzellik göstergesi. Batı Afrika'nın küçük ülkesi Moritanya'da dünyanın en ilginç geleneklerinden biri yıllardır uygulanıyor. Moritanya'da aileler bu geleneği devam ettirmekle kalmıyor, bu kadar fazla yemek yemeğe itiraz eden kız çocuklarının ayak parmaklarını ezerek onları cezalandırıyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:17
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Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Obezite dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olsa da Batı Afrika ülkesi Moritanya için işler pek öyle değil.

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Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Bu ülkede zayıf olan kadınlar güzel sayılmıyor ve fakir olarak değerlendiriliyor. Eş bulup evlenebilmeniz ve bir statü sahibi olmanız için kilolu olmanız gerekiyor.

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Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Aileler kızları evlilik yaşına geldiğinde onları şişmanlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evlenecek genç kızlar bol keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, bazen günde 2 kez öğle yemeği ile bolca kalori alıyorlar.

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Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Kendi kendilerini obez yapan genç kızlar, kilo alarak ülkenin 'güzel' kadınları arasına girmeye çalışıyor. Bu kendi kendini obez yapmaya da, ördeklerin zorla beslenmesine verilen bir isim olarak 'gavaj' deniyor.

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Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Batı Afrika'da dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Moritanya'da ciddi bir gıda sorunu da yaşanıyor. Moritanya'daki kadınların yaklaşık yüzde 20'si obez ve yarısından fazlası aşırı kilolu.