Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart...

Dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen obezite, bu ülke için statü ve güzellik göstergesi. Batı Afrika'nın küçük ülkesi Moritanya'da dünyanın en ilginç geleneklerinden biri yıllardır uygulanıyor. Moritanya'da aileler bu geleneği devam ettirmekle kalmıyor, bu kadar fazla yemek yemeğe itiraz eden kız çocuklarının ayak parmaklarını ezerek onları cezalandırıyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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