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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart... Kalıpları altüst eden gelenek! Bu ülkede evlenebilmek için ilk şart... Dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen obezite, bu ülke için statü ve güzellik göstergesi. Batı Afrika'nın küçük ülkesi Moritanya'da dünyanın en ilginç geleneklerinden biri yıllardır uygulanıyor. Moritanya'da aileler bu geleneği devam ettirmekle kalmıyor, bu kadar fazla yemek yemeğe itiraz eden kız çocuklarının ayak parmaklarını ezerek onları cezalandırıyor. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:17
Obezite dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olsa da Batı Afrika ülkesi Moritanya için işler pek öyle değil.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu ülkede zayıf olan kadınlar güzel sayılmıyor ve fakir olarak değerlendiriliyor. Eş bulup evlenebilmeniz ve bir statü sahibi olmanız için kilolu olmanız gerekiyor.
Aileler kızları evlilik yaşına geldiğinde onları şişmanlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evlenecek genç kızlar bol keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, bazen günde 2 kez öğle yemeği ile bolca kalori alıyorlar.
Kendi kendilerini obez yapan genç kızlar, kilo alarak ülkenin 'güzel' kadınları arasına girmeye çalışıyor. Bu kendi kendini obez yapmaya da, ördeklerin zorla beslenmesine verilen bir isim olarak 'gavaj' deniyor.
Batı Afrika'da dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Moritanya'da ciddi bir gıda sorunu da yaşanıyor. Moritanya'daki kadınların yaklaşık yüzde 20'si obez ve yarısından fazlası aşırı kilolu.