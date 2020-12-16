"POLİSE MÜRACAAT EDİLDİ"

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, köprünün ikinci kez hasar görmesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin açıklamasında, "Şulyavska köprüsünde meydana gelen olayla ilgili hem biz hem de inşaat şirketi dilekçe yazarak polise başvurduk. Uzmanlar olay yerinde inceleme başlattı" ifadelerine yer verdi.

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