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Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler

Son dakika haberleri... Köprüyü aydınlatan direkler yoldan geçen seyir halindeki araçların üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası köprüde trafik felç oldu. İşte şoke eden o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 15:20
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Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Şulyavska bölgesinde bulunan ve daha önce sütunları çöken köprüde, bu defa da köprüyü aydınlatan direkler devrildi.

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Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler

Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, direklerin üzerine düştüğü araçlar hasar görürken, trafik felç oldu.

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Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler

"POLİSE MÜRACAAT EDİLDİ"
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, köprünün ikinci kez hasar görmesi nedeniyle gelen tepkilere ilişkin açıklamasında, "Şulyavska köprüsünde meydana gelen olayla ilgili hem biz hem de inşaat şirketi dilekçe yazarak polise başvurduk. Uzmanlar olay yerinde inceleme başlattı" ifadelerine yer verdi.

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Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler

Söz konusu köprüde 2017 yılının Şubat ayında sütunlar kopmuştu.

Köprü altında bulunan dükkanlar kapatılmış, çeşitli malzemeler satan seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler