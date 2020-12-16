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16 Aralık 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler
Köprüdeki aydınlatma direği araçların üzerine düştü! Şoke eden görüntüler
Son dakika haberleri... Köprüyü aydınlatan direkler yoldan geçen seyir halindeki araçların üzerine devrildi. Yaşanan olay sonrası köprüde trafik felç oldu. İşte şoke eden o görüntüler...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 15:20