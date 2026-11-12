Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan 17 yaşındaki William, ormanlık alanda tek bir paket cipsle hayatta kalmayı başardı. Kurtarma helikopterini gördüğü anda sevinçle havaya yumruk atan genç, ekipler tarafından bulunduğu sarp vadiden helikopterle kurtarıldı. Oğluna kavuşan annesinin ilk sözleri ise dikkat çekti: "Ömür boyu ev hapsindesin!"
Avustralya'nın çalılık ve ormanlık alanlarında kaybolan 17 yaşındaki William'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüler büyük ilgi gördü. Günlerdir kendisinden haber alınamayan genç, kurtarma helikopterini fark edince sevinçle havaya yumruk attı.
Güneş yanığı oluşmuş ve açlıktan bitkin düşmüş halde, derin bir vadide bulunan William, polis helikopteriyle bulunduğu noktadan alınarak güvenli bölgeye taşındı.
William, 6 Kasım'da bir arkadaşıyla kamp yaptığı sırada kamp alanından uzaklaştı. Ekipman almak için yola çıkan genç, üzerinde yalnızca şort ve iş botları olduğu halde dik bir uçurumdan aşağı düştü. Cep telefonu da yanında olmayan William, sarp bir vadide mahsur kaldı ve kamp alanına geri dönmenin bir yolunu bulamadı.
Arkadaşının kayıp ihbarında bulunmasının ardından genci bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak William'ın bulunduğu bölge, yaya olarak ulaşılması mümkün olmayan son derece sarp bir araziydi.
Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi de gencin hayatta kalmasına ilişkin endişeleri artırdı. William, yanında bulunan aile boyu tavuk aromalı cips paketinden yiyerek hayatta kaldı. Soğuktan korunmak için ise havlu ve yastık kullandı.