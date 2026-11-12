ANNESİNE KAVUŞUNCA HAYATININ FIRÇASINI YEDİ Polis helikopteriyle kurtarılan William, annesi Elizabeth Barkley ile yeniden bir araya geldi. Oğlunun sağ salim bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan anne, bir yandan da ona kızmadan edemedi.

Elizabeth, oğluna şu sözlerle seslendi: "Bir daha asla böyle bir şey yapma. Bundan sonra gözümün önünden ayrılmayacaksın. Beni ödüm kopacak kadar korkuttun. Evet, ömür boyu cezalısın."

Oğlunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne, "Onun hayatta olduğunu bildiğim için çok mutluyum" dedi. Şakayla karışık, "Bir daha asla evden çıkmayacak. Ömür boyu ev hapsinde. Artık hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

KURTARMA EKİBİ: HELİKOPTERİ GÖRÜNCE GÖZLERİ PARLADI Operasyonda görev alan Polis Müfettiş Vekili Jason Benbow, William'ın helikopteri gördüğü andaki tepkisini anlattı. Benbow, "Helikopteri gördüğünde gözleri parladı ve kurtarma ekibine başparmağıyla işaret yaptı" dedi. Gencin helikoptere binmekten büyük heyecan duyduğunu belirten Benbow, William'ın daha önce hiç helikoptere binmediğini söyledi. Benbow, "İnsanların kendisini aradığını bile düşünmüyordu. Oradan nasıl çıkacağını hiç bilmiyordu. Açıkçası birkaç gün daha hayatta kalabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

ANNESİ 6 GÜN BOYUNCA OĞLUNUN YAŞADIĞINA İNANDI William'ın annesi Elizabeth, 9News'e yaptığı açıklamada, oğlunun kayıp olduğu altı gün boyunca kalbinin derinliklerinde onun hayatta olduğunu bildiğini söyledi. Oğluna kavuştuğu an gözyaşlarına boğulduğunu belirten anne, "Kendimi tutamadım. Son birkaç gün korkunç geçti. Dualarım kabul oldu" ifadelerini kullandı. William, daha önce aranmamış, sarp ve engebeli bir bölgede, bulunduğu noktadan ayrılmadan beklerken bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tedbir amacıyla gözlem altına alındı. Ancak yalnızca hafif yaralanmalar yaşadığı belirlendi.