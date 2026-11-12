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Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avustralya'da 6 gündür kayıp olan 17 yaşındaki William, ormanlık alanda tek bir paket cipsle hayatta kalmayı başardı. Kurtarma helikopterini gördüğü anda sevinçle havaya yumruk atan genç, ekipler tarafından bulunduğu sarp vadiden helikopterle kurtarıldı. Oğluna kavuşan annesinin ilk sözleri ise dikkat çekti: "Ömür boyu ev hapsindesin!"

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 1

Avustralya'nın çalılık ve ormanlık alanlarında kaybolan 17 yaşındaki William'ın kurtarılma anına ilişkin görüntüler büyük ilgi gördü. Günlerdir kendisinden haber alınamayan genç, kurtarma helikopterini fark edince sevinçle havaya yumruk attı.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 2

Güneş yanığı oluşmuş ve açlıktan bitkin düşmüş halde, derin bir vadide bulunan William, polis helikopteriyle bulunduğu noktadan alınarak güvenli bölgeye taşındı.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 3

William, 6 Kasım'da bir arkadaşıyla kamp yaptığı sırada kamp alanından uzaklaştı. Ekipman almak için yola çıkan genç, üzerinde yalnızca şort ve iş botları olduğu halde dik bir uçurumdan aşağı düştü. Cep telefonu da yanında olmayan William, sarp bir vadide mahsur kaldı ve kamp alanına geri dönmenin bir yolunu bulamadı.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 4

Arkadaşının kayıp ihbarında bulunmasının ardından genci bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak William'ın bulunduğu bölge, yaya olarak ulaşılması mümkün olmayan son derece sarp bir araziydi.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 5

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi de gencin hayatta kalmasına ilişkin endişeleri artırdı. William, yanında bulunan aile boyu tavuk aromalı cips paketinden yiyerek hayatta kaldı. Soğuktan korunmak için ise havlu ve yastık kullandı.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 6

ANNESİNE KAVUŞUNCA HAYATININ FIRÇASINI YEDİ

Polis helikopteriyle kurtarılan William, annesi Elizabeth Barkley ile yeniden bir araya geldi. Oğlunun sağ salim bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan anne, bir yandan da ona kızmadan edemedi.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 7

Elizabeth, oğluna şu sözlerle seslendi:

"Bir daha asla böyle bir şey yapma. Bundan sonra gözümün önünden ayrılmayacaksın. Beni ödüm kopacak kadar korkuttun. Evet, ömür boyu cezalısın."

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 8

Oğlunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne, "Onun hayatta olduğunu bildiğim için çok mutluyum" dedi. Şakayla karışık, "Bir daha asla evden çıkmayacak. Ömür boyu ev hapsinde. Artık hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 9

KURTARMA EKİBİ: HELİKOPTERİ GÖRÜNCE GÖZLERİ PARLADI

Operasyonda görev alan Polis Müfettiş Vekili Jason Benbow, William'ın helikopteri gördüğü andaki tepkisini anlattı.

Benbow, "Helikopteri gördüğünde gözleri parladı ve kurtarma ekibine başparmağıyla işaret yaptı" dedi.

Gencin helikoptere binmekten büyük heyecan duyduğunu belirten Benbow, William'ın daha önce hiç helikoptere binmediğini söyledi.

Benbow, "İnsanların kendisini aradığını bile düşünmüyordu. Oradan nasıl çıkacağını hiç bilmiyordu. Açıkçası birkaç gün daha hayatta kalabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 10

ANNESİ 6 GÜN BOYUNCA OĞLUNUN YAŞADIĞINA İNANDI

William'ın annesi Elizabeth, 9News'e yaptığı açıklamada, oğlunun kayıp olduğu altı gün boyunca kalbinin derinliklerinde onun hayatta olduğunu bildiğini söyledi.

Oğluna kavuştuğu an gözyaşlarına boğulduğunu belirten anne, "Kendimi tutamadım. Son birkaç gün korkunç geçti. Dualarım kabul oldu" ifadelerini kullandı.

William, daha önce aranmamış, sarp ve engebeli bir bölgede, bulunduğu noktadan ayrılmadan beklerken bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tedbir amacıyla gözlem altına alındı. Ancak yalnızca hafif yaralanmalar yaşadığı belirlendi.

Günler sonra gelen mucize kurtuluş! Mahsur kalan genci hayatta tutan gıda şaşırttı 11

Oğlunun hayalinin ünlü bir Avustralya futbolu (AFL) oyuncusu olmak olduğunu belirten Elizabeth, "Böyle bir şekilde ünlü olmayı istemiyordu ama umurumda değil. Artık benim yanımda ve evde kalacak. Bir daha gitmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

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