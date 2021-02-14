Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depreme banyoda yakalandı! Korku dolu o anlar kameraya böyle yansıdı

Diğer yandan sosyal medyada, şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'nde sızıntı söylentisi yayıldı. Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.