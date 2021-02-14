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Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depreme banyoda yakalandı! Korku dolu o anlar kameraya böyle yansıdı

DHA
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Giriş: 14.02.2021 17:20
Güncelleme:14.02.2021 17:31
Japonya'da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme banyosundaki küvette yakalanan kişi o anları kaydetti. İşte depreme banyoda yakalanan şahsın korku dolu o anları...

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Fukushima bölgesinin açıklarında 60 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Diğer yandan sosyal medyada, şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'nde sızıntı söylentisi yayıldı. Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.

Depreme evinin küvetinde yakalanan bir kişi ise, sarsıntıyı kaydetti. Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı verilmediğini ve depremin başlangıçta 7.1 büyüklüğünden 7.3'e yükseldiğini açıkladı.

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