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14 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Dünyayı korkutan haber! Japonya'da nükleer sızıntı...
Japonya'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem kısa sürede dünya gündemine oturdu. 900 bin haneyi etkileyen su ve elektrik kesintisinin yaşanmasının yanı sıra nükleer santralde 'sızıntı' paniği Japonya'da ve dünyada korkuyla takip edildi.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 12:46
Japonya'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan nükleer sızıntı korkusu dünya basınını salladı. Dünya tarihinde meydana gelen en büyük 5 depremden biri de 9 şiddetiyle Japonya'da meydana gelmişti. 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede panik arttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında dün gece yerel saatle 23.07'de, 60 kilometre derinlikte deprem çok şiddetli bir deprem meydana geldi. 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla kişi yaralandı.
Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde; 23.08 olarak bildirilen saati ise 23.07 olarak güncellendi. Yetkililer, Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade etti ancak tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi. Tokyo'daki evleri ve ofisleri de şiddetle sallayan depremin ardından, 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı da dahil olmak üzere artçı depremler meydana geldi.
Kyodo ajansının haberine göre bölge genelinde 100'den fazla yaralı bildirilirken, ölüm kaydedilmedi. Şiddetli deprem sonrasında nükleer santralde 'sızıntı' korkusu yaşanırken, bölge geneli konuşlu nükleer santrallerde anormallik tespit edilmedi.