Dünyayı korkutan haber! Japonya'da nükleer sızıntı...

Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi. Tokyo'daki evleri ve ofisleri de şiddetle sallayan depremin ardından, 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı da dahil olmak üzere artçı depremler meydana geldi.