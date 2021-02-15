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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Myanmar'da ordu halka savaş açtı! Askerler gece evleri bastı Myanmar'da ordu halka savaş açtı! Askerler gece evleri bastı Son dakika haberine göre; Zırhlı araçların sokağa çıktığı Myanmar'da sular durulmuyor. Ordu halka savaş açarken, internet kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve askerler gece saatlerinde evlere baskın yapıyor. Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 09:27
Myanmar'da sular durulmuyor. Ülkede 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı gösterileri bastırmak için ordunun harekete geçebileceği düşünülüyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da, darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar sokağa çıktı.
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Ülkedeki internet, Pazartesi gününün ilk saatinde neredeyse tamamen kesildi. Yangon'da Pazar günü, Budist rahipler ve mühendisler sokakta eylem yapmışlardı. Başkent Nay Pyi Taw'da ise motorsikletli bir grup kent sokaklarında protesto sürüşü yaptı.
Myanmar'a hizmet veren sağlayıcılar, yerel saatle 01:00 ve 09:00 arasında internetin kesilmesi talimatı aldıklarını duyurdu. BBC'ye konuşan Nay Pyi Taw'da görevli bir doktor, ordunun evlere gece baskınları yaptığını söyledi.
Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bu kişi, "Halen endişeliyim çünkü 20:00 ve 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde polis ve askerler bizim gibileri tutuklayabilir" dedi.
ABD Büyükelçiliği'nde görevli bir kişi de Yangon'daki ABD vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Myanmar ordusu, Cumartesi günü yapılan açıklamayla, önde gelen sekiz muhalif isim hakkında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerin halk tarafından saklanmaması gerektiğini duyurdu.