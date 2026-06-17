İsrailli Bakan Amichai Chikli'de Türkiye paniği: Gözümüzün önünde yükseliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü etkin diplomasi ve bölgesel krizlerde üstlendiği kritik rol uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli de ABD-İran mutabakatının şekillenmesinde Türkiye'nin etkili olduğunu belirterek rahatsızlığını dile getirdi. Chikli, "Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz" sözleriyle Türkiye'nin artan etkisine dikkat çekti.

Türkiye, son yıllarda bölgesel krizlerin çözümünde arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenirken, Başkan Erdoğan'ın da diplomatik temaslarıyla çatışmaların önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde kilit rol oynuyor.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın şekillenmesinde Türkiye'nin etkili olduğunu söylemesi dikkat çekti. Türkiye'nin Katar ve Pakistan ile birlikte yeni bir bölgesel eksenin parçası olduğunu savunan Chikli, "Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz" diyerek Tel Aviv yönetimindeki rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, 103 FM radyosuna açıklamalarda bulundu. Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinen Chikli, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması.

Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." ifadelerini kullandı.