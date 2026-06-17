Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı

Sapık LGBT'li öğretmen Jamie Varley ile partneri John McGowan-Fazakerley, evlat edindikleri bebeğe yönelik cinsel istismar, fiziksel şiddet ve ölümle bağlantılı çok sayıda suçtan mahkum edildi.

Öğretmen olarak çalışan Jamie Varley ile finans sektöründe görev yapan partneri, yapılan incelemelerin ardından evlat edinmeye uygun adaylar arasında değerlendirildi.

Savcılığa göre Preston, yeni ailesinin yanına yerleştirildikten sonra aylar boyunca istismar ve ihmaller zincirinin kurbanı oldu.

ÇEVRESİNDEKİLER BAMBAŞKA BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Mahkeme kararının ardından konuşan arkadaşları ve yakın çevresi, LGBT'li sapık Jamie Varley'nin dışarıdan son derece farklı bir profil çizdiğini anlattı. Tanık ifadelerine göre Varley; çocuk sahibi olmayı çok isteyen, sosyal, yardımsever ve örnek gösterilen bir kişi olarak biliniyordu.

Ancak dava sonrasında konuşan bazı yakınları, onun zaman zaman manipülatif ve kontrolcü davranışlar sergilediğini öne sürdü. Bir arkadaşı, "Herkesin karşısında kusursuz görünmek istiyordu ancak kimsenin görmediği başka bir yüzü vardı." ifadelerini kullandı.