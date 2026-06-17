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Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere'de 13 aylık Preston Davey'nin ölümüyle sonuçlanan istismar davasında ortaya çıkan detaylar ülke gündemine oturdu. Mahkeme sürecinde açıklanan bulgular, küçük çocuğun LGBT'li sapkın çift tarafından evlat edinildikten sonra aylar boyunca sistematik kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koydu.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 1

Sapık LGBT'li öğretmen Jamie Varley ile partneri John McGowan-Fazakerley, evlat edindikleri bebeğe yönelik cinsel istismar, fiziksel şiddet ve ölümle bağlantılı çok sayıda suçtan mahkum edildi.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 2

Savcılığa göre Preston, yeni ailesinin yanına yerleştirildikten sonra aylar boyunca istismar ve ihmaller zincirinin kurbanı oldu.

SAPIKLARDAN "ÖRNEK AİLE" TUZAĞI

The Sun'ın haberine göre Varley ve McGowan-Fazakerley, 2021 yılında evlat edinme başvurusunda bulundu.

Öğretmen olarak çalışan Jamie Varley ile finans sektöründe görev yapan partneri, yapılan incelemelerin ardından evlat edinmeye uygun adaylar arasında değerlendirildi.

Nisan 2023'te Preston çiftin yanına yerleştirildi.

Ancak mahkemede ortaya çıkan deliller, küçük çocuğun kısa süre içerisinde ağır istismara maruz kaldığını gösterdi.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 3

ÇEVRESİNDEKİLER BAMBAŞKA BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Mahkeme kararının ardından konuşan arkadaşları ve yakın çevresi, LGBT'li sapık Jamie Varley'nin dışarıdan son derece farklı bir profil çizdiğini anlattı. Tanık ifadelerine göre Varley; çocuk sahibi olmayı çok isteyen, sosyal, yardımsever ve örnek gösterilen bir kişi olarak biliniyordu.

Ancak dava sonrasında konuşan bazı yakınları, onun zaman zaman manipülatif ve kontrolcü davranışlar sergilediğini öne sürdü. Bir arkadaşı, "Herkesin karşısında kusursuz görünmek istiyordu ancak kimsenin görmediği başka bir yüzü vardı." ifadelerini kullandı.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 4

HASTANE KAYITLARINDA PEŞ PEŞE UYARI İŞARETLERİ

Preston'ın ölümünden önce birden fazla kez sağlık kuruluşlarına götürüldüğü ortaya çıktı. İlk başvurularda başındaki morluklar dikkat çekerken, sonraki süreçte açıklanamayan yaralanmalar ve çeşitli sağlık sorunları kayıtlara geçti.

Ancak doktorlar, polis ve sosyal hizmet birimleri tarafından yapılan değerlendirmelerde olayların büyük bölümü kaza olarak değerlendirildi. Bu nedenle çocuk koruma mekanizmaları devreye alınmadı.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 5

EN AZ SEKİZ MÜDAHALE FIRSATI KAÇIRILDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlara göre Preston'ın kurtarılabileceği en az sekiz farklı fırsat bulunuyordu. Mayıs ve Temmuz 2023 arasında gerçekleştirilen sağlık kontrolleri, hastane başvuruları ve sosyal hizmet incelemelerinde çeşitli risk işaretleri tespit edildi. Ancak bu uyarıların hiçbiri çocuğun koruma altına alınmasına yol açmadı.

Olayın ardından başlatılan inceleme, kurumların süreç boyunca aldığı kararları ve olası ihmalleri mercek altına aldı.

KORUYUCU AİLENİN ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMADI

Mahkemede ifade veren koruyucu anne Sandra Cooper da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cooper, Preston'ın yeni ailesine verildikten kısa süre sonra içinde kötü bir his oluştuğunu ve bazı şeylerin yolunda gitmediğini düşündüğünü anlattı. Ancak bu endişeler resmi bir müdahaleye dönüşmedi.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 6

ÖLÜM GÜNÜ ORTAYA ÇIKAN KORKUNÇ GERÇEK

27 Temmuz 2023'te Preston bilinçsiz halde hastaneye kaldırıldı. LGBT'li sapık Jamie Varley, çocuğun banyoda yaşanan bir kazanın ardından fenalaştığını iddia etti. Ancak adli tıp uzmanlarının incelemeleri bu açıklamayı desteklemedi. Uzmanlar, bebeğin vücudunda çok sayıda iç ve dış yaralanma bulunduğunu tespit etti. Preston, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mahkemede paylaşılan bulgulara göre bebeğin, boğulma veya ağzına bir ya da birden fazla cisim sokulması sonucu meydana gelen akut üst solunum yolu tıkanıklığı nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

VÜCUDUNDA 40'TAN FAZLA YARALANMA TESPİT EDİLDİ

Savcı Peter Wright KC, Preston Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmada, Preston'ın ölümünün dört ay boyunca süren kötü muamele, cinsel istismar ve fiziksel şiddetin ardından gerçekleştiğini söyledi. Duruşmada açıklanan bulgulara göre küçük çocuğun vücudunda 40'tan fazla ayrı yaralanma izi bulundu.

Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı 7

MAHKEME KARARINI VERDİ

Yedi hafta süren yargılamanın ardından jüri, LGBT'li sapık Jamie Varley'yi cinayet ve çocuk istismarına ilişkin çok sayıda suçtan suçlu buldu. John McGowan-Fazakerley ise çocuğun ölümünü engellememek ve çeşitli istismar suçlarından mahkum edildi.

GÖZLER ŞİMDİ SOSYAL HİZMETLERDE: SAPKINLIĞIN MEŞRUİYETİ SORGULANIYOR

Kararın ardından kamuoyundaki tartışmaların odağında sosyal hizmet kurumları, ve toplumda meşru gösterilen LGBT sapkınlığı yer aldı. Oldham Belediyesi ve ilgili kurumlar hakkında bağımsız inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Preston'ın ölümünün önlenip önlenemeyeceği ve süreç boyunca hangi ihmallerin yaşandığı araştırılacak.

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