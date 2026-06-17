Sapkın LGBT'li çift, evlat edindikleri bebeğe dehşeti yaşattı
İngiltere'de 13 aylık Preston Davey'nin ölümüyle sonuçlanan istismar davasında ortaya çıkan detaylar ülke gündemine oturdu. Mahkeme sürecinde açıklanan bulgular, küçük çocuğun LGBT'li sapkın çift tarafından evlat edinildikten sonra aylar boyunca sistematik kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koydu.
Sapık LGBT'li öğretmen Jamie Varley ile partneri John McGowan-Fazakerley, evlat edindikleri bebeğe yönelik cinsel istismar, fiziksel şiddet ve ölümle bağlantılı çok sayıda suçtan mahkum edildi.
Savcılığa göre Preston, yeni ailesinin yanına yerleştirildikten sonra aylar boyunca istismar ve ihmaller zincirinin kurbanı oldu.
SAPIKLARDAN "ÖRNEK AİLE" TUZAĞI
The Sun'ın haberine göre Varley ve McGowan-Fazakerley, 2021 yılında evlat edinme başvurusunda bulundu.
Öğretmen olarak çalışan Jamie Varley ile finans sektöründe görev yapan partneri, yapılan incelemelerin ardından evlat edinmeye uygun adaylar arasında değerlendirildi.
Nisan 2023'te Preston çiftin yanına yerleştirildi.
Ancak mahkemede ortaya çıkan deliller, küçük çocuğun kısa süre içerisinde ağır istismara maruz kaldığını gösterdi.
ÇEVRESİNDEKİLER BAMBAŞKA BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU
Mahkeme kararının ardından konuşan arkadaşları ve yakın çevresi, LGBT'li sapık Jamie Varley'nin dışarıdan son derece farklı bir profil çizdiğini anlattı. Tanık ifadelerine göre Varley; çocuk sahibi olmayı çok isteyen, sosyal, yardımsever ve örnek gösterilen bir kişi olarak biliniyordu.
Ancak dava sonrasında konuşan bazı yakınları, onun zaman zaman manipülatif ve kontrolcü davranışlar sergilediğini öne sürdü. Bir arkadaşı, "Herkesin karşısında kusursuz görünmek istiyordu ancak kimsenin görmediği başka bir yüzü vardı." ifadelerini kullandı.
HASTANE KAYITLARINDA PEŞ PEŞE UYARI İŞARETLERİ
Preston'ın ölümünden önce birden fazla kez sağlık kuruluşlarına götürüldüğü ortaya çıktı. İlk başvurularda başındaki morluklar dikkat çekerken, sonraki süreçte açıklanamayan yaralanmalar ve çeşitli sağlık sorunları kayıtlara geçti.
Ancak doktorlar, polis ve sosyal hizmet birimleri tarafından yapılan değerlendirmelerde olayların büyük bölümü kaza olarak değerlendirildi. Bu nedenle çocuk koruma mekanizmaları devreye alınmadı.
EN AZ SEKİZ MÜDAHALE FIRSATI KAÇIRILDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlara göre Preston'ın kurtarılabileceği en az sekiz farklı fırsat bulunuyordu. Mayıs ve Temmuz 2023 arasında gerçekleştirilen sağlık kontrolleri, hastane başvuruları ve sosyal hizmet incelemelerinde çeşitli risk işaretleri tespit edildi. Ancak bu uyarıların hiçbiri çocuğun koruma altına alınmasına yol açmadı.
Olayın ardından başlatılan inceleme, kurumların süreç boyunca aldığı kararları ve olası ihmalleri mercek altına aldı.
KORUYUCU AİLENİN ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMADI
Mahkemede ifade veren koruyucu anne Sandra Cooper da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cooper, Preston'ın yeni ailesine verildikten kısa süre sonra içinde kötü bir his oluştuğunu ve bazı şeylerin yolunda gitmediğini düşündüğünü anlattı. Ancak bu endişeler resmi bir müdahaleye dönüşmedi.