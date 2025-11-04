İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

Tecavüz için teşekkür beklediler

Filistinli esire tecavüz ve işkence eden siyonist işgalciler ve avukatları, suçlamaların düşürülmesini talep ettikleri bir basın toplantısı düzenledi.

Maske giyen sanıklardan biri, "Teşekkür yerine suçlama, destek yerine sessizlik gördük… Bize karşı sahte bir yargılama sahnelediniz." diyerek görüntüleri reddetti.