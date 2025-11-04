04 Kasım 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri İsrail'in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

İsrail'in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail işgal güçlerine bağlı Sde Teiman gözaltı merkezinde yaşanan sistematik işkence ve kötü muameleleri gözler önüne seren yeni detayları ortaya çıkardı. Gazetenin haberine göre, ordudaki hukuk krizinin gölgesinde kalan bu merkez, Filistinli tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamaların simgesi halinde.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:45
İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

İsrail kamuoyu günlerdir, suç, örtbas ve skandalla dolu bir olaya kilitlendi. Skandalın merkezinde, eski Askeri Savcı Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi bulunuyor. Tomer-Yerushalmi'nin, Sde Teiman üssünde Filistinli bir tutukluya tecavüz eden askerlerin görüntülerini basına sızdırdı.

İSRAİLLİ ASKERLER TECAVÜZ İÇİN TEŞEKKÜR BEKLEDİ! TECAVÜZÜ ORTAYA ÇIKARAN BAŞSAVCI GÖZALTINDA!
İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

Sde Teiman hapishanesinde sistematik işkence

Sde Teiman gözaltı merkezinde görev yapan beş İsrailli gardiyan, Gazze'den getirilen bir Filistinli tutukluya tecavüzün de içinde bulunduğu ağır işkenceler yapmakla suçlandı.

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

İddianamede, tutuklunun dövüldüğü, yerde sürüklendiği, üzerine basıldığı ve elektroşokla işkence gördüğü belirtildi.

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

Siyonistler Filistinli esirin akciğerini deldi

Bir yedek asker, Filistinli tutukluyu kalçasından bıçaklayarak rektal yaralanmaya neden oldu. Tutuklunun kaburgalarının kırıldığı, akciğerinin delindiği ve kalın bağırsağının hasar gördüğü bildirildi.

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

Tecavüz için teşekkür beklediler

Filistinli esire tecavüz ve işkence eden siyonist işgalciler ve avukatları, suçlamaların düşürülmesini talep ettikleri bir basın toplantısı düzenledi.
Maske giyen sanıklardan biri, "Teşekkür yerine suçlama, destek yerine sessizlik gördük… Bize karşı sahte bir yargılama sahnelediniz." diyerek görüntüleri reddetti.

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

"En ağır tutuklulara karşı bile asla yapılmaması gereken şeyler vardır"

İstifasını geçtiğimiz Cuma günü sunan Tomer-Yerushalmi, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki, artık herkesin paylaşmadığı çok basit bir gerçeği hatırlatmak zorundayım: En ağır tutuklulara karşı bile asla yapılmaması gereken bazı eylemler vardır."

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

Haaretz: Gerçek hikâye, Sde Teiman'ın duvarları arasında gizli

Haaretz, kamuoyunun gözünü sızdırma skandalına çevirdiği bu süreçte, asıl hikâyenin Sde Teiman üssünde yaşanan korkunç insan hakları ihlalleri olduğunu vurguladı. Gazete, "Okuması zor, mide bulandırıcı ama işte İsrail gerçeği bu" ifadeleriyle haberi noktaladı.

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı

İşte Sde Teamin'e götürülen Filistinli esirlerle ilgili birkaç görsel...

İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı
İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı
İsrail’in cehennemi Sde Teiman! Filistinli esire tecavüz skandalının ardından diğer işkenceler de ortaya çıktı