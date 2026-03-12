CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber İran füzelerinin vurduğu Haniel'de

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşılık misillemelerde bulunan İran, bu kez Haniel'i vurdu. A Haber ekibi, siyonistlerin reddettiği yıkımı yerinde görüntüledi.

