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Haberler Galeri İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

İngiltere'de günlerdir devam eden tedarik krizi ülke genelinde kaos ortamı oluşturdu. Benzin sırasında insanlar birbirlerine bıçak çekip kavga ederken, hırsızların arabaların depolarını delip benzin çaldığı bildirildi. Hükümetten de yeni önlemler var. Ayrıntıları İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:03
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İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

İngiltere'de akaryakıt kaosu yaşanıyor. İstasyonlarda kavgalar, bıçaklar çekiliyor sopalar ortaya çıkıyor. Diğer yandan ordu istasyonlardaki yığılmayı azaltmak ve dağıtıma yardım etmek için hazır bekletiliyor.

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İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

İngiliz hükümeti orduda görevli 150 tanker şoförünü ihtiyaç halinde harekete geçmeleri için eğitildiklerini açıkladı.

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İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

Öncelikli olarak 75 ordu personeli şoförünün hazır olduğu belirtiliyor. Yine aynı sayıda ordu personeli hazırda bekletiliyor.

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İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

Londra'da yakıt almak için bekleyen Türk sürücülerden Ümit Tezgel, "Burada yakıt için bekliyoruz. Tankeri görünce hemen sıraya girdik. Yaklaşık bir haftadır sıkıntı yaşanıyor." dedi.

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İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

Ümit Tezgel, "Buraya geldik, 2 saattir bekliyoruz. Son 1 hafta içerisinde yüzde yüz zam geldi. Bu zamlar gıda sektörüne de yansıdı. " ifadelerini kullandı.