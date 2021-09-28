28 Eylül 2021, Salı
İngiltere kaosa teslim oldu | Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor
İngiltere'de günlerdir devam eden tedarik krizi ülke genelinde kaos ortamı oluşturdu. Benzin sırasında insanlar birbirlerine bıçak çekip kavga ederken, hırsızların arabaların depolarını delip benzin çaldığı bildirildi. Hükümetten de yeni önlemler var. Ayrıntıları İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 15:03
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