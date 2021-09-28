28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, dünyanın algısını değiştireceklerini duyurmuştu. Kadınlara karşı daha ılımlı olacaklarını ve dünya düzenine uyum sağlayacaklarını belirten Taliban soluğu Tacikistan sınırında aldı. Taliban ordusunun ilerleyişi Rus basınını kızdırdı. İşte dünyanın yakından takip ettiği Taliban'ın son hamlesinin detayları.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:24
  • 1
  • 33
Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Afganistan'da 15 Ağustos'ta Kabil'in düşmesiyle yönetimi ele geçiren Taliban'ın ikinci döneminde ilk büyük uluslararası kriz yaşanıyor. Binlerce silahlı militanın sınıra yığıldığını aktaran Rus medyası örgüte ateş püskürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya, Taliban'ın vilayetleri teker teker ele geçirip Kabil'e ilerlediği günlerde Orta Asya'daki müttefikleri Tacikistan ve Özbekistan'la geniş çaplı tatbikatlar düzenledi.

  • 3
  • 33
Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

ABD ve diğer koalisyon ülkeleri 31 Ağustos tarihinde tahliye operasyonlarını tamamladı, Taliban örgütü hiçbir kadının yer almadığı geçici hükümetini dünyaya ilan etti.

  • 4
  • 33
Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Kadınların okula gitmesini yasaklayan, halka açık idamları başlatan ve berberlere sakal kesme yasağı getiren Taliban, ilk krizini kuzey komşusu Tacikistan'la ve dolayısıyla Rusya ile yaşıyor.

  • 5
  • 33
Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Duşanbe yönetimi, Taliban saflarında yer alan Tacik militanların sınırı geçip Tacikistan'a sızmayı planladıklarına dair istihbarat aldığını hafta sonu açıkladı.