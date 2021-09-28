28 Eylül 2021, Salı
Taliban ordusu Tacikistan sınırında! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, dünyanın algısını değiştireceklerini duyurmuştu. Kadınlara karşı daha ılımlı olacaklarını ve dünya düzenine uyum sağlayacaklarını belirten Taliban soluğu Tacikistan sınırında aldı. Taliban ordusunun ilerleyişi Rus basınını kızdırdı. İşte dünyanın yakından takip ettiği Taliban'ın son hamlesinin detayları.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:24
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