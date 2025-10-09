Gazze ateşkesi için A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Dünya ABD sonrası Post-Siyonist döneme giriyor! Türkiye’nin evine dönmesi dengeleri bozuyor

Hamas ve katil İsrail Gazze planının ilk aşamasında anlaştı. Peki, bu ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte Gazze'yi neler bekliyor? Ateşkes İsrail için ne ifade ediyor? Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN