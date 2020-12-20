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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Gassallar koronavirüs nedeniyle ölen adamın cenazesini böyle hazırladı! Tüyler ürperten fotoğraflar Gassallar koronavirüs nedeniyle ölen adamın cenazesini böyle hazırladı! Tüyler ürperten fotoğraflar Son dakika haberine göre; Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Gassallar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinde büyük önlem alırken, tüyler ürperten fotoğraflar ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 11:58
Yüzyılın kabusu koronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan salgın, neredeyse 77 milyon kişiye bulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 687 bini aşarken, salgından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 18 milyona merdiven dayadı.
10 milyonu aşkın vakayla Hindistan, Brezilya ve Rusya'da virüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor.
VİRÜSÜ CİDDİYE ALMADILAR Pandemiden ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biri de İran. Ülkede ilk kez Kum kentinde görülen virüs, ülke geneline yayıldı ve virüs baş edilemez hale geldi.
Ortadoğu'nun en kötü salgınını yaşayan İran, virüsü ilk önce küçümsemiş, sonrada karşılaştığı felaketin boyutunun ne denli büyük olduğunu kabul etmişti.