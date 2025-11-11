Film gibi olay: Ukrayna ve İngiltere’den Rus uçağı kaçıramama fiyaskosu!

Romanya rotası ve "sahte düşüş" senaryosu
FSB'nin iddiasına göre, plan kapsamında uçağın Romanya'nın Constanta kentine yönlendirilmesi istenmişti.
Bir Rus pilot, geçtiğimiz yıl kendini Sergey Lugovskiy olarak tanıtan Hollanda merkezli Bellingcat basın kuruluşunda çalışan kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.
Pilot, "Muhataplarım benimle internet üzerinden Avrupalı telefon numaraları üzerinden iletişime geçti. Bana görüntülü bir rapor hazırlanacağı ve uçağımın düştüğüne ilişkin inanılır bir hikaye uydurulacağının teminatı verildi. Uçağın Karadeniz üzerinden kaçırılması planlanıyordu. Rota tartışılırken bir Ukraynalı istihbarat subayı, Romanya hava sahasından geçildikten sonra Odessa bölgesinde bir havalimanına inilmesini önerdi" ifadelerini kullandı.