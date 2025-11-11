Film gibi olay: Ukrayna ve İngiltere’den Rus uçağı kaçıramama fiyaskosu!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tırmanışa neden olabilecek bir provokasyonunun engellendiğini öne sürdü.

FSB'nin açıklamasında, "Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın (HUR) ve İngiliz denetçilerinin hipersonik Kinzhal füzesiyle donatılmış bir süpersonik MiG-31 savaş uçağını yurtdışına kaçırmaya yönelik planları gün yüzüne çıkarılmış ve engellenmiştir. HUR, uçağın kaçırılması için Rus pilotları 3 milyon dolar teklif ederek kandırmaya çalıştı. Uçağın daha sonra NATO'nun Güneydoğu Avrupa'daki en büyük hava üssünün bulunduğu ve hava savunma sistemleri tarafından vurulabileceği Romanya'nın Constanta şehri istikametine sürülmesi planlanıyordu" denildi.