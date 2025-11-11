11 Kasım 2025, Salı

Film gibi olay: Ukrayna ve İngiltere'den Rus uçağı kaçıramama fiyaskosu!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın (HUR) İngiltere'nin yardımı ile Rusya'ya ait hipersonik Kinzhal füzesi ile donatılmış MiG-31 tipi savaş uçağının kaçırılmasına yönelik planlarının engellendiğini açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:58
Rus istihbaratı, İngiltere destekli Ukrayna planını son anda bozdu. MiG-31 tipi, hipersonik Kinzhal füzesiyle donatılmış Rus savaş uçağının kaçırılması hedefleniyordu. Ancak operasyon başlamadan bitti.

3 milyon dolarlık teklif, vatandaşlık vaadi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın (HUR) İngiltere'nin desteğiyle yürüttüğü gizli planı ortaya çıkardı.

Açıklamada, HUR'un Rus pilotları 3 milyon dolar ve Batılı ülke vatandaşlığı vaadiyle kandırmaya çalıştığı belirtildi.

Hedef: Hipersonik Kinzhal füzesi taşıyan MiG-31 savaş uçağını Romanya üzerinden kaçırmak.

Romanya rotası ve "sahte düşüş" senaryosu

FSB'nin iddiasına göre, plan kapsamında uçağın Romanya'nın Constanta kentine yönlendirilmesi istenmişti.

Bir Rus pilot, geçtiğimiz yıl kendini Sergey Lugovskiy olarak tanıtan Hollanda merkezli Bellingcat basın kuruluşunda çalışan kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

Pilot, "Muhataplarım benimle internet üzerinden Avrupalı telefon numaraları üzerinden iletişime geçti. Bana görüntülü bir rapor hazırlanacağı ve uçağımın düştüğüne ilişkin inanılır bir hikaye uydurulacağının teminatı verildi. Uçağın Karadeniz üzerinden kaçırılması planlanıyordu. Rota tartışılırken bir Ukraynalı istihbarat subayı, Romanya hava sahasından geçildikten sonra Odessa bölgesinde bir havalimanına inilmesini önerdi" ifadelerini kullandı.

Pilot, kendisiyle ilk temasın Hollanda merkezli Bellingcat çalışanı olduğu iddia edilen biri tarafından kurulduğunu öne sürdü.

Rusya'dan anında misilleme

Rusya, başarısız girişimin ardından Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary radyo-istihbarat merkezine ve Hmelnitskiy'deki Starokonstantinov Hava Üssü'ne Kinzhal füzeleriyle misilleme saldırısı düzenledi.

Bu üste, Ukrayna'ya teslim edilmesi beklenen F-16 savaş uçaklarının konuşlu olduğu belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tırmanışa neden olabilecek bir provokasyonunun engellendiğini öne sürdü.

FSB'nin açıklamasında, "Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın (HUR) ve İngiliz denetçilerinin hipersonik Kinzhal füzesiyle donatılmış bir süpersonik MiG-31 savaş uçağını yurtdışına kaçırmaya yönelik planları gün yüzüne çıkarılmış ve engellenmiştir. HUR, uçağın kaçırılması için Rus pilotları 3 milyon dolar teklif ederek kandırmaya çalıştı. Uçağın daha sonra NATO'nun Güneydoğu Avrupa'daki en büyük hava üssünün bulunduğu ve hava savunma sistemleri tarafından vurulabileceği Romanya'nın Constanta şehri istikametine sürülmesi planlanıyordu" denildi.

"Kinzhal"ın gücü: Savunmayı aşan hız

Havadaki Kinzhal füzeleri, hipersonik manevra kabiliyeti sayesinde radar sistemlerinden kaçabiliyor.

Bu özelliğiyle, Rusya'nın en stratejik silahlarından biri olarak görülüyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Rus medyası olayın detaylarını paylaşırken, planın deşifre edilmesi sosyal medyada "modern casusluk fiyaskosu" yorumlarına neden oldu.

Birçok kullanıcı, İngiltere'nin bu plana dahil olmasını "Soğuk Savaş'ın gölgesinde yeni bir skandal" olarak nitelendirdi.