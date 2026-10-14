2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü

ABD'de yaşayan 42 yaşındaki Hassan Jihad Ibn Kariem, hayatı boyunca ölümle defalarca burun buruna geldi. İki kez yakalandığı kanseri yenmeyi başaran Kariem, yalnızca üç hafta önce 10 yaşındaki kızıyla birlikte alev alan otomobilden de sağ kurtuldu. Ancak bütün bu zorlu mücadelelerin ardından ailesiyle geçirdiği sıradan bir gün, eğlence parkındaki hız treninde yaşanan korkunç olayla trajediye dönüştü.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir eğlence parkında yaşanan ölümcül kaza, 42 yaşındaki Hassan Jihad Ibn Kariem'in hayat hikayesinin ortaya çıkmasıyla daha da sarsıcı bir boyut kazandı. Daha önce iki kez kanseri atlatan ve üç hafta önce kızıyla birlikte alev alan otomobilden kurtulan Kariem, bu kez eğlence parkında bindiği hız treninden savrularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Six Flags yönetimi, benzer özelliklere sahip 9 hız treninin faaliyetlerini tedbir amacıyla durdurdu.

HIZ TRENİNDEN SAVRULARAK HAYATINI KAYBETTİ Olay, 12 Ekim 2026'da ABD'nin Georgia eyaletinde Atlanta yakınlarındaki Six Flags Over Georgia eğlence parkında meydana geldi. 42 yaşındaki Hassan Jihad Ibn Kariem, Goliath isimli hız trenine bindiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle koltuğundan savruldu. Cobb County Polis Departmanının açıklamasına göre saat 15.58 sıralarında olay yerine gelen ekipler, Kariem'i hız treninin altında hareketsiz ve nefes almıyor halde buldu. Görgü tanıkları ve park çalışanlarından alınan ilk bilgilere göre Kariem, araçtan savrulduktan sonra diğer yolculara çarptı ve hız treninin altına düştü. Kazanın ardından diğer bazı ziyaretçilerin de yaralandığı bildirildi.

İKİ KEZ KANSERİ YENDİ, ÜÇ HAFTA ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNDÜ Kariem'in hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin anlattıkları, yaşadığı zorlu mücadeleleri ortaya çıkardı. Ailesinin Amerikan basınına verdiği bilgilere göre Kariem, hayatı boyunca iki kez kansere yakalandı ve her iki hastalığı da atlattı. Son kanser mücadelesini 2018 yılında geride bıraktı. Ancak yaşadığı tehlikeler bununla sınırlı değildi.

Kariem, ölümünden yalnızca üç hafta önce 10 yaşındaki kızıyla birlikte ciddi bir trafik olayı yaşadı. İçinde bulundukları otomobil yol kenarında alevlere teslim oldu. Baba ve kızı, yangından yara almadan kurtulmayı başardı. İki kez kanseri yenen ve alev alan araçtan sağ çıkan Kariem'in birkaç hafta sonra eğlence parkında hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.