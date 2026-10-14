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2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de yaşayan 42 yaşındaki Hassan Jihad Ibn Kariem, hayatı boyunca ölümle defalarca burun buruna geldi. İki kez yakalandığı kanseri yenmeyi başaran Kariem, yalnızca üç hafta önce 10 yaşındaki kızıyla birlikte alev alan otomobilden de sağ kurtuldu. Ancak bütün bu zorlu mücadelelerin ardından ailesiyle geçirdiği sıradan bir gün, eğlence parkındaki hız treninde yaşanan korkunç olayla trajediye dönüştü.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 1

ABD'nin Georgia eyaletinde bir eğlence parkında yaşanan ölümcül kaza, 42 yaşındaki Hassan Jihad Ibn Kariem'in hayat hikayesinin ortaya çıkmasıyla daha da sarsıcı bir boyut kazandı. Daha önce iki kez kanseri atlatan ve üç hafta önce kızıyla birlikte alev alan otomobilden kurtulan Kariem, bu kez eğlence parkında bindiği hız treninden savrularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Six Flags yönetimi, benzer özelliklere sahip 9 hız treninin faaliyetlerini tedbir amacıyla durdurdu.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 2

HIZ TRENİNDEN SAVRULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 12 Ekim 2026'da ABD'nin Georgia eyaletinde Atlanta yakınlarındaki Six Flags Over Georgia eğlence parkında meydana geldi.

42 yaşındaki Hassan Jihad Ibn Kariem, Goliath isimli hız trenine bindiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle koltuğundan savruldu.

Cobb County Polis Departmanının açıklamasına göre saat 15.58 sıralarında olay yerine gelen ekipler, Kariem'i hız treninin altında hareketsiz ve nefes almıyor halde buldu.

Görgü tanıkları ve park çalışanlarından alınan ilk bilgilere göre Kariem, araçtan savrulduktan sonra diğer yolculara çarptı ve hız treninin altına düştü.

Kazanın ardından diğer bazı ziyaretçilerin de yaralandığı bildirildi.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 3

İKİ KEZ KANSERİ YENDİ, ÜÇ HAFTA ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kariem'in hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin anlattıkları, yaşadığı zorlu mücadeleleri ortaya çıkardı.

Ailesinin Amerikan basınına verdiği bilgilere göre Kariem, hayatı boyunca iki kez kansere yakalandı ve her iki hastalığı da atlattı. Son kanser mücadelesini 2018 yılında geride bıraktı.

Ancak yaşadığı tehlikeler bununla sınırlı değildi.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 4

Kariem, ölümünden yalnızca üç hafta önce 10 yaşındaki kızıyla birlikte ciddi bir trafik olayı yaşadı. İçinde bulundukları otomobil yol kenarında alevlere teslim oldu.

Baba ve kızı, yangından yara almadan kurtulmayı başardı.

İki kez kanseri yenen ve alev alan araçtan sağ çıkan Kariem'in birkaç hafta sonra eğlence parkında hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 5

12 YILI AŞKIN SÜREDİR EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞIYORDU

Atlanta'da yaşayan ve iki çocuk babası olan Kariem, Wesley International Academy'de uzun yıllardır görev yapıyordu.

Meslek hayatına teknoloji öğretmeni olarak başlayan Kariem, daha sonra okulun bilgi teknolojileri yöneticiliğine yükseldi. Robotik eğitimi alanında da öğrencilerle çalışmalar yürüttü.

Atlanta Devlet Okulları yönetimi, ölümünün ardından yaptığı açıklamada Kariem'in okul topluluğunun değerli bir üyesi olduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kariem'in öğrenciler ve çalışma arkadaşları üzerindeki etkisinin uzun süre hatırlanacağı ifade edildi.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 6

6 PARKTA 9 HIZ TRENİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Ölümcül kazanın ardından Six Flags yönetimi, güvenlik önlemleri kapsamında ABD ve Kanada'daki 6 eğlence parkında bulunan 9 hız trenini geçici olarak kapattı.

Faaliyetleri durdurulan eğlence araçları arasında Nitro, Raging Bull, Behemoth, Leviathan, Goliath, Fury 325, Thunder Striker, Orion ve Diamondback yer aldı.

Kazanın meydana geldiği Goliath, yaklaşık 61 metre yüksekliğe ulaşabilen ve saatte 112 kilometre civarında hız yapabilen bir eğlence aracı olarak biliniyor.

Hız treninin üreticisi Bolliger & Mabillard da olayın nedeninin belirlenmesi için inceleme yürüttüğünü açıkladı.

2 kez kanseri yendi, yanan arabasından sağ çıktı! 42 yaşındaki adam hız trenine yenik düştü 7

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Cobb County Polis Departmanının Ağır Suçlar Birimi tarafından yürütülen soruşturmada, Kariem'in hız treninden nasıl savrulduğu araştırılıyor.

Bazı görgü tanıkları güvenlik barlarına ilişkin endişelerini dile getirse de kazanın bir güvenlik sistemi arızasından kaynaklandığına yönelik resmi bir tespit henüz açıklanmadı.

Yetkililer, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler doğrultusunda olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

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