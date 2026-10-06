Almanya’nın eski istihbarat başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle tutuklandı, soruşturmanın merkezinde yaklaşık 2 bin gizli belge var
Almanya'da istihbarat dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. Wall Street Journal'ın haberine göre, ülkenin eski dış istihbarat şefi August Hanning casusluk ve vatana ihanet girişimi şüphesiyle tutuklandı. Hanning'in yıllarca gizli bilgileri yasa dışı yollarla elde ettiği ve en az bir vakada bu bilgileri yabancı bir istihbarat görevlisine aktardığı öne sürüldü. Eski BND yöneticisinin yanı sıra eski büro şefi Manfred D. de tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde yaklaşık 2 bin gizli belgenin bulunması dikkat çekti.
Almanya'da Federal İstihbarat Servisi BND'nin eski Başkanı August Hanning tutuklandı. Wall Street Journal (WSJ), Hanning'in casusluk ve vatana ihanet girişimi şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.
1998-2005 yılları arasında BND'nin başkanlığını yapan Hanning'in yıllar boyunca gizli bilgileri yasa dışı şekilde elde ettiği ve bu bilgilerin en az bir bölümünü yabancı bir istihbarat görevlisine aktardığından şüpheleniliyor. Hangi ülkeye çalıştığı ise bilinmiyor.
Almanya Federal Başsavcılığı da Hanning hakkında vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını yasa dışı yollarla elde etme, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamalarının gündemde olduğunu açıkladı.
ESKİ BND ŞEFİ İLK KEZ TUTUKLANDI
Hanning'in tutuklanmasını daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise BND tarihine ilişkin.
WSJ'ye göre Hanning, Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin tarihinde tutuklanan ilk eski başkan oldu.
BND, Almanya'nın dış istihbarat faaliyetlerinin merkezindeki kurum olarak biliniyor. Eski başkanının casusluk şüphesiyle tutuklanması, teşkilat açısından eşi benzeri görülmemiş bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
SKANDALIN MERKEZİNDE YAKLAŞIK 2 BİN GİZLİ BELGE VAR
Soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri ise binlerce gizli belgenin Hanning'e aktarılmış olması.
Hanning'in eski büro şefi Manfred D. de tutuklandı. Savcılığın iddiasına göre Manfred D., 2012-2026 yılları arasında farklı BND başkanlarının büro şefi olarak görev yaptığı dönemde gizli bilgilere erişim sağladı.
Savcılara göre Manfred D., Haziran 2022'ye kadar Hanning'e çoğu gizli yaklaşık 2 bin belge aktardı.
Söz konusu belgelerin, Almanya'nın üst düzey istihbarat ve güvenlik yetkililerinin Başbakanlıkta gerçekleştirdiği düzenli toplantıların hazırlığında kullanıldığı belirtildi.
Bu toplantılar, ülkenin en üst düzey ve en sıkı korunan istihbarat ve güvenlik toplantıları arasında yer alıyor.
GİZLİ BELGELER KARŞILIĞINDA PARA İDDİASI
Federal savcılara göre soruşturmanın geçmişi 2010 yılına kadar uzanıyor.
Hanning'in kamu görevinden ayrılmasının ve eşiyle birlikte bir danışmanlık şirketi kurmasının ardından Manfred D. ile bir anlaşma yaptığı öne sürülüyor.
İddiaya göre Manfred D., BND'ye ait bilgileri elde edecek ve bu bilgileri para karşılığında Hanning'e aktaracaktı.
Soruşturma makamları, Hanning'in elde ettiği gizli bilgilerin bir bölümünü danışmanlık faaliyetlerinde kullandığından şüpheleniyor.
YABANCI İSTİHBARAT GÖREVLİSİ İÇİN ANALİZ HAZIRLADI
Dosyadaki en kritik iddialardan biri ise Hanning'in gizli bilgileri kullanarak yabancı bir istihbarat görevlisi için analiz hazırladığı yönünde.
Federal Başsavcılığa göre Hanning, bir vakada gizli bilgileri kullanarak yabancı bir istihbarat çalışanı için bir analiz hazırladı.
Ancak soruşturma makamları, hazırlanan belgenin nihai olarak hedeflenen kişiye ulaşıp ulaşmadığının henüz bilinmediğini belirtti.
Hanning'in ayrıca başka bir istihbarat kuruluşunda çalışan bir kişiyle yıllar boyunca düzenli temas kurduğu ve bu kişiye siyasi bilgiler aktardığı öne sürüldü.