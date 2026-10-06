Almanya'da Federal İstihbarat Servisi BND'nin eski Başkanı August Hanning tutuklandı. Wall Street Journal (WSJ), Hanning'in casusluk ve vatana ihanet girişimi şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.

1998-2005 yılları arasında BND'nin başkanlığını yapan Hanning'in yıllar boyunca gizli bilgileri yasa dışı şekilde elde ettiği ve bu bilgilerin en az bir bölümünü yabancı bir istihbarat görevlisine aktardığından şüpheleniliyor. Hangi ülkeye çalıştığı ise bilinmiyor.

Almanya Federal Başsavcılığı da Hanning hakkında vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını yasa dışı yollarla elde etme, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamalarının gündemde olduğunu açıkladı.