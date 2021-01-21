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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları
ABD'de devir teslim töreni gerçekleşti ve Başkan Biden görevine başladı. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve İtalya'da yayın yapan basın organları ABD'nin 46. Başkanı Biden'ın koltuğa oturuşunu manşetlerden duyurdu. ABD'deki başkanlık değişimi dünya basınında yankı uyandırırken, "Kurtuluş" manşetleri atıldı.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:28
Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu. ABD'deki değişim dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Biden yemin sonrası konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım" dedi.
Biden, başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması, DSÖ'ye yeniden katılmak, federal binalarda maske takılmasını zorunluluğu ve bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameleri imzaladı.
ABD BASINI "Biden: Yolumuz birlik yoludur. 46. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı Harris yemin etti. Bölünmüş toplumdaki gayri medeni savaşı bitirme sözleriyle yeni dönem başladı." The Washıngton Post: The New York Times: "Demokrasi galip geldi. Biden ulusu onarmaya ant içti"