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Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları

ABD'de devir teslim töreni gerçekleşti ve Başkan Biden görevine başladı. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve İtalya'da yayın yapan basın organları ABD'nin 46. Başkanı Biden'ın koltuğa oturuşunu manşetlerden duyurdu. ABD'deki başkanlık değişimi dünya basınında yankı uyandırırken, "Kurtuluş" manşetleri atıldı.

Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:28
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Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu. ABD'deki değişim dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları

Biden yemin sonrası konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım" dedi.

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Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları

Biden, başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması, DSÖ'ye yeniden katılmak, federal binalarda maske takılmasını zorunluluğu ve bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameleri imzaladı.

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Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları

ABD BASINI
The Washıngton Post: "Biden: Yolumuz birlik yoludur. 46. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı Harris yemin etti. Bölünmüş toplumdaki gayri medeni savaşı bitirme sözleriyle yeni dönem başladı."

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Dünya basını Biden'ı 'kurtuluş' olarak sundu! İşte devir teslim törenin yankıları

The New York Times: "Demokrasi galip geldi. Biden ulusu onarmaya ant içti"