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Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişide görülen ve 88 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:51
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