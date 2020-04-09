09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişide görülen ve 88 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:51
  • 1
  • 22
Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Ortaya çıktığı Aralık ayından beri dünyaya diz çöktüren corona virüs, bugüne dek 1 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşmakla kalmadı, 88 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

  • 2
  • 22
Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve milyarlarca insanı eve kapanmaya zorlayarak hayatı tam anlamıyla felç eden corona virüsle ilgili bugüne pek çok teori ortaya atıldı.

  • 3
  • 22
Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Virüsün nasıl ortaya çıktığını anlamak için büyük uğraş veren uzmanlar ve bilim insanlarının Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımladığı araştırma, bu kritik soruyu yanıtlar nitelikte.

  • 4
  • 22
Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Corona virüs salgını dünyanın bir çok yerinde binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açarken, insanların doğal yaşamı istismarıyla salgın hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

  • 5
  • 22
Dikkat çeken araştırma! Bilim insanları açıkladı: Corona virüs salgınına yol açan şey...

Uzmanlar insanların vahşi hayvanlarla avcılık, ticaret veya hayvanların yaşam alanlarını işgal etme yoluyla yakın temasa geçmesinin, yeni salgın hastalıkların yayılması riskini artırdığını söylüyor.