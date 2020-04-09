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Dünyadan izole halde yaşayan Yanomami kabilesine corona şoku!
Balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami adlı kabilede ilk Covid-19 vakasına rastlandığını duyuruldu. Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül korona virüsü (Covid-19) bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor. Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez yeni tip korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:14
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