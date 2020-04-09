Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Londra'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan asistan doktor Shaan Sahota, Covid-19 koğuşunda bir gününün nasıl geçtiğini anlatan bir mektup yazdı.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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