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Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Londra'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan asistan doktor Shaan Sahota, Covid-19 koğuşunda bir gününün nasıl geçtiğini anlatan bir mektup yazdı.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:10
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Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

Koronavirüs (Kovid-19) haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez haberin kaynağı Londra'dan. İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışan asistan doktor Shaan Sahota, Guardian gazetesine Corona virüs koğuşunda bir gününün nasıl geçtiğini anlatan bir mektup yazdı.

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Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

Sahota, çalıştığı hastanedeki "Covid bölgesi" olarak düzenlenen alanı, "hastaların sessizce yattığı, az sayıdaki sağlık personelinin ise devasa görevler üstlendiği gerçeküstü bir dünya" olarak tanımlıyor.

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Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

Covid-19 hastalarının artmasıyla, cerrahi serviste asistan doktor olarak çalışan Sahota, kısa süreli ek eğitim alarak hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevlendirilmiş.

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Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

Sürekli corona virüsten söz edilen bu dönemde, hastalarla yüz yüze gelen bir doktor olarak kendisinin büyük resmi anlamlandırmakta güçlük çektiğini belirten Sahota, tek tek hastalar bazında yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

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Yoğun bakım doktoru corona virüs hastalarını anlattı! Dehşete düşürdü...

"Genişletilmiş yoğun bakım servisi gerçeküstü bir dünya. "Covid bölgesine" girmek için kat kat koruyucu ekipmana bürünüyorum...