08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

Mısır'ın turistik kenti Hurgada'ya tatile giden bir Rus turist denize girdiği esnada bir köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatıın kaybetti. Dehşet verici olayda köpek balığıyla boğuşan turistin o anları kameralara yansırken kenarda olayı canlı canlı izleyen kişiler de büyük bir şok geçirdi. Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu yaşanan olayı doğrularken vatandaşlarından denize girdiklerinde dikkatli olmalarını talep etti. İşte köpek balığının turisti canlı canlı yediği anlar...

Giriş Tarihi: 08.06.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 23:09
  • 1
  • 5
Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

  • 3
  • 5
Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4
  • 5
Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

RUSYA SALDIRIYI DOĞRULADI

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpekbalığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

  • 5
  • 5
Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.