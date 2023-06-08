Denizde yüzen adamı köpek balığı canlı canlı yedi! Korkunç anlar saniye saniye kamerada...

Mısır'ın turistik kenti Hurgada'ya tatile giden bir Rus turist denize girdiği esnada bir köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatıın kaybetti. Dehşet verici olayda köpek balığıyla boğuşan turistin o anları kameralara yansırken kenarda olayı canlı canlı izleyen kişiler de büyük bir şok geçirdi. Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu yaşanan olayı doğrularken vatandaşlarından denize girdiklerinde dikkatli olmalarını talep etti. İşte köpek balığının turisti canlı canlı yediği anlar...