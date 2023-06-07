07 Haziran 2023, Çarşamba
Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! "Dünyayı kurtarmak için iki yıl... "
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı ve İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (Aria) Başkanı Matt Clifford yapay zekâ sistemlerinin hızla geliştiğini ve iki yıl içinde biyolojik silah üretimi ve geniş çaplı siber saldırılarda kullanılabileceği uyarısında bulundu. Clifford, yapay zeka ile ilgili "Tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir." ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 18:43
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