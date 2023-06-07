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Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! "Dünyayı kurtarmak için iki yıl... "

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı ve İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (Aria) Başkanı Matt Clifford yapay zekâ sistemlerinin hızla geliştiğini ve iki yıl içinde biyolojik silah üretimi ve geniş çaplı siber saldırılarda kullanılabileceği uyarısında bulundu. Clifford, yapay zeka ile ilgili "Tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 18:43
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Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! Dünyayı kurtarmak için iki yıl...

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışmanı ve İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (Aria) Başkanı Matt Clifford yapay zekâ sistemlerinin hızla geliştiğini ve iki yıl içinde biyolojik silah üretimi ve geniş çaplı siber saldırılarda kullanılabileceği uyarısında bulundu. Clifford, yapay zeka ile ilgili "Tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir." ifadesini kullandı.

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Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! Dünyayı kurtarmak için iki yıl...

İngiliz hükümetinin yapay zeka görev gücünü kurmasına yardımcı olan Clifford, TalkTV'de katıldığı bir programda, yapay zeka, biyolojik silah ve siber saldırı tehditleri konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Clifford, yapay zeka sistemlerinin hızla geliştiğini ve giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek teknolojiyi kontrol etmenin bir yolunun bulunamaması halinde, politikacıların siber saldırılardan biyolojik silahların yaratılmasına kadar çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

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Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! Dünyayı kurtarmak için iki yıl...

Hükümetin İleri Araştırma ve Buluş Ajansının (Aria) Başkanlığını da yürüten Clifford, yapay zekayla ilgili pek çok farklı risk türü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sektörde genellikle yakın ve uzun vadeli risklerden bahsediyoruz ve yakın vadeli riskler aslında oldukça korkutucu.

Yapay zekayı, bugün biyolojik silahlar için yeni tarifler oluşturmak veya büyük ölçekli siber saldırılar başlatmak için kullanabilirsiniz. Bunlar kötü şeyler."

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Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! Dünyayı kurtarmak için iki yıl...

Clifford, insanlığın yapay zeka tarafından yok edilme ihtimaline ilişkin bir soruya, "Bence sıfır değil." yanıtını verdi.

Yapay zekanın çok sayıda ölüme yol açabilecek tehlikeli siber ve biyolojik silahlar geliştirme potansiyeline atıfta bulunan Clifford, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Yapay zeka ölümcül mü oluyor? Korkutan silah uyarısı! Dünyayı kurtarmak için iki yıl...

"Biyolojik silahlar veya siber (saldırılar) gibi şeylere geri dönersek, insanlara yönelik gerçekten çok tehlikeli tehditler olabilir ve bu tehditler, modellerin iki yıl içinde olmasını beklediğimiz yerden, tüm insanlığı değil, çok sayıda insanı öldürebilir. Bence şu anda odaklanmamız gereken şey, bu modelleri nasıl kontrol edeceğimizi bildiğimizden nasıl emin olacağımızdır çünkü şu anda bunu bilmiyoruz."