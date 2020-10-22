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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmı görüntülendi. Ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer aldı. Giriş Tarihi: 22.10.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 01:30
Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ordusunda görevli askeri bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi.
Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti.
Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, 3 Ekim'de, 1994'ten bu yana Ermenistan işgalinde bulunan Sugovuşan bölgesinin geri alındığını bildirmişti.