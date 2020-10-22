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Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar

Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmı görüntülendi. Ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer aldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 01:30
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Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar

Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi.

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Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar

Azerbaycan ordusunda görevli askeri bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi.

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Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar

Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti.

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Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar

Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.

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Batan Ermenistan'ın malları bunlar: İşte bırakıp kaçtıkları askeri araçlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, 3 Ekim'de, 1994'ten bu yana Ermenistan işgalinde bulunan Sugovuşan bölgesinin geri alındığını bildirmişti.