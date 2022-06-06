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Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Dünyayı şoke eden savcı suikastında son dakika gelişmesi yaşandı. Mafyaya karşı açtığı savaş ile bilinen savcı Marcelo Pecci balayında plajda güneşlendiği sırada öldürülmüştü. Olayı araştıran yetkililer, katiller hakkında bilgi verenlere 12 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Katilller ve işbirlikçileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 10:24
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Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Mafya karşıtlığı ile bilinen Marcelo Pecci, geçtiğimiz nisan ayında gazeteci eşi Claudia Aguilera ileevlenmişti. . Cennet Ada Baru'ya giden çiçeği burnunda çift korkunç saldırının hedefi oldu. 11 Mayıs'ta Plajda güneşlendikleri sırada jet ski ile yaklaşan kişiler tarafından açılan ateş sonucu savcı hayatını kaybetti.

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Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Aguilera yaşananları, "İki adam Marcelo'ya saldırdı. Küçük bir jet ski ile geldiler. Kim olduklarını göremedik. Tek kelime etmeden iki el ateş ettiler." sözleriyle anlatmıştı. Pecci'nin meslektaşı savcı Augusto Salas olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin uyuşturucu mafyasının işi olduğunu düşündüklerini dile getirmişti.

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Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Paraguay, Marcelo Pecci'yi öldürenler hakkında bilgi verenlere 12 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

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Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

KATİLLER YAKALANDI

Kolombiya'da balayı tatilindeyken 11 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu öldürülen Paraguaylı savcı Marcelo Pecci'nin katil zanlılarının yakalandığı bildirildi.

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Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya Ulusal Polisi ile Başsavcılığın ortak operasyonunda ve Paraguaylı yetkililerin de iş birliğiyle, savcı Marcelo Pecci cinayetinin faili ve iş birlikçileri olduğu iddia edilenlerin hepsi yakalandı." ifadesini kullandı.