06 Haziran 2022, Pazartesi
Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Dünyayı şoke eden savcı suikastında son dakika gelişmesi yaşandı. Mafyaya karşı açtığı savaş ile bilinen savcı Marcelo Pecci balayında plajda güneşlendiği sırada öldürülmüştü. Olayı araştıran yetkililer, katiller hakkında bilgi verenlere 12 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Katilller ve işbirlikçileri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 10:24
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13