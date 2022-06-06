Balayında kanlı infaz! Suikast ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Aguilera yaşananları, "İki adam Marcelo'ya saldırdı. Küçük bir jet ski ile geldiler. Kim olduklarını göremedik. Tek kelime etmeden iki el ateş ettiler." sözleriyle anlatmıştı. Pecci'nin meslektaşı savcı Augusto Salas olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin uyuşturucu mafyasının işi olduğunu düşündüklerini dile getirmişti.