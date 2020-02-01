Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Dünyayı sarsan koranavirüs salgını Çin'in Wuhan kentini karantina altına aldırdı. Şehirde hayat dururken, birçok firma ülkeden çekilme kararı aldı. Uçaklar çin seferlerini iptal ederken, virüs dünyanın birçok farklı ülkesine sıçradı. Koronavirüs salgınına çözüm bulunamazken, gün geçtikçe korku büyüyor. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde koronavirüs salgını için de kehanette bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...