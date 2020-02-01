01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen gözleri görmeyen Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. 2019'da birçok büyük olayı bilen Baba Vanga 11 Eylül olayını bilmesiyle ünlenmişti. Brexit sürecini de bilen Baba Vanga son olarak Koronavirüs salgınını bildi. Dünyayı sarsan koranavirüs salgını Çin'in Wuhan kentini karantina altına aldırdı. Şehirde hayat dururken, birçok firma ülkeden çekilme kararı aldı. Uçaklar çin seferlerini iptal ederken, virüs dünyanın birçok farklı ülkesine sıçradı. Koronavirüs salgınına çözüm bulunamazken, gün geçtikçe korku büyüyor. Baba Vanga 2020 kehanetlerinde koronavirüs salgını için de kehanette bulundu. İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 13:07
  • 1
  • 167
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga kehanetleri ile kan donduruyor. Dünyadaki birçok dev olayı önceden bilen Balkanların Nostradamus'u bu kez de koronavirüs salgınını bildi. Baba Vanga dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili öngörüsünü çok önceden paylaştı. 2020 kehanetlerini okuyanlar gözlerine inanamadı. Baba Vanga, Asya'nın yok olacağını söyledi. İşte Baba Vanga'nın koronavirüs salgınını da bildiği 2020 kehanetleri...

  • 2
  • 167
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti...

  • 3
  • 167
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.

  • 4
  • 167
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

  • 5
  • 167
Baba Vanga'dan koronavirüs kehaneti! ASYA YOK OLACAK... İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri...

Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.