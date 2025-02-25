Viral Galeri Viral Tıkla Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! A Haber canlı yayınında şoke eden anlar

Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! A Haber canlı yayınında şoke eden anlar

Kastamonu'da araçlar kar yağışı nedeniyle kayboldu. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı. Görenleri hayrete düşüren manzaralar kayda geçti.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:17
Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! Kardan araçlar kayboldu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde araçlar kar yağışı nedeniyle kayboldu.

Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! Kardan araçlar kayboldu

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı.

Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! Kardan araçlar kayboldu

İşte o açıklamalardan satır başları ve görenleri şaşkına çeviren görüntüler;

Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! Kardan araçlar kayboldu

DONDURUCU SOĞUK

Karadeniz'in batısında kar yağışı artık yok güneş çıktı ancak hava sıcaklığı eksi 8-9-10 derecelerde olduğunu belirtelim.

Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! Kardan araçlar kayboldu

Şu an belime kadar karla kaplı bu nokta aslında normal şartlarda mahalleye giden bir yol.

CANLI YAYINDA HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER
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