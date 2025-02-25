Görüntüler Sibirya’dan değil Türkiye’den! A Haber canlı yayınında şoke eden anlar

Kastamonu'nun Küre ilçesinde araçlar kar yağışı nedeniyle kayboldu. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı. İşte o açıklamalardan satır başları ve görenleri şaşkına çeviren görüntüler; DONDURUCU SOĞUK Karadeniz'in batısında kar yağışı artık yok güneş çıktı ancak hava sıcaklığı eksi 8-9-10 derecelerde olduğunu belirtelim. Şu an belime kadar karla kaplı bu nokta aslında normal şartlarda mahalleye giden bir yol. CANLI YAYINDA HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER ARAÇLAR KARDA KAYBOLDU Hemen sağ tarafta bir araç var tamamen karla kaplanmış vaziyette. Bölgede 2 metre köylere doğru gittikçe yaklaşık 3 metreye varan bir kar kalınlığı var. Burası normal şartlarda bir yol ancak ilerleyebilmek oldukça güç. ARAÇLARINI BULAMADILAR Vatandaşlar buraya gelerek kendi aracını bulmak için çalışma da yaptı. Kendi araçlarını açanlar alıp götürmeye çalışanlar oldu ancak halen daha araçlarını alamayan hatta bulamayan insanlar olduğunu belirtelim. Kar kütlesinin altında araçlar olduğunu belirtelim. Gömülmüş olan araçları çıkartabilmek kolay değil. Burası normal şartlarda bir park. KAR YOLU KAPATTI Yaklaşık 2-3 metreye varan kar kalınlığı var. Yol karla kaplanmış durumda. İşte canlı yayında yansıyan çarpıcı görüntüler... A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN