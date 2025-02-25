Parkta dinlenirken arabanın altında kaldı! Mucize kurtuluş kamerada
Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.
İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:43