Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar: Un, şeker, yağ

Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar: Un, şeker, yağ

Ramazan öncesi mutfak alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor! Un, çay, şeker, yağ gibi birçok üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Peki 21 Şubat - 3 Mart kataloğunda hangi ürünler indirimde yer alıyor? İşte Tarım Kredi kataloğu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:01
Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Ramazan ayına sayılı günler kala, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla indirim fırsatlarını duyurdu. Tarım Kredi Kooperatifleri, Hoş Geldin Ramazan kataloğu ile 3 Mart'a kadar geçerli olacak indirimleri sıraladı. Kahvaltılıklardan bakliyata, süt ürünlerinden kuru gıdalara kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar tüketicileri bekliyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan bu indirimler, mutfak alışverişini ekonomik hale getiriyor.

Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Tarım Kredi 21 Şubat - 3 Mart Katalog Listesi


Tarım Kredi Ton Balığı 2 x 160 G: 74,90 TL

Anadolu Makarna Çeşitleri 500 G: 11,90 TL

Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Tarım Kredi Altın Filiz Çay 1 KG: 179,50 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt 1500 G: 59 TL

Torku Süzme Peynir 850 G: 142,50 TL

Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Alo Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 4 KG: 179,90 TL

Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 3 L: 148,50 TL

Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Solo Kağıt Havlu Bambu Katkılı 16'lı: 149,90 TL

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