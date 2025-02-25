Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar: Un, şeker, yağ
Ramazan öncesi mutfak alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor! Un, çay, şeker, yağ gibi birçok üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Peki 21 Şubat - 3 Mart kataloğunda hangi ürünler indirimde yer alıyor? İşte Tarım Kredi kataloğu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:01