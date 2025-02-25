Tarım Kredi marketlerinde ramazan indirimleri başladı! Temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar: Un, şeker, yağ

Ramazan ayına sayılı günler kala, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla indirim fırsatlarını duyurdu. Tarım Kredi Kooperatifleri, Hoş Geldin Ramazan kataloğu ile 3 Mart'a kadar geçerli olacak indirimleri sıraladı. Kahvaltılıklardan bakliyata, süt ürünlerinden kuru gıdalara kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar tüketicileri bekliyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan bu indirimler, mutfak alışverişini ekonomik hale getiriyor.