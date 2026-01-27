Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İsrail'de: Katil Netanyahu'yu öve öve bitiremedi! İstikrar Gücü için Türkiye'yi işaret etti
Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle uluslararası toplum tarafından sert bir dille eleştirilen ve uluslararası politikanın Tel Aviv yönetimini tecrit ettiği bir dönemde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Katil Netnayahu'yu öve öve bitiremeyen Rama, Gazze'de İstikrar Gücü için Türkiye'yi işaret etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Rama, işgal altındaki Kudüs'te Ağlama Duvarı'nda dua eden Rama, işgal meclisi Knesset't bir konuşma gerçekleştirdi.
Katil Netanyahu'ya övgüler dizen Rama, Gazze'de yaşanan trajedinin sorumluluğunu Hamas'a yükledi, İsrail'i eleştirmenin "hata" olduğunu savundu. Rama aynı konuşmada Türkiye'nin de yer alacağı "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılmaya hazır olduklarını açıkladı.
KNESSET'TE AYAKTA ALKIŞLAR, GAZZE İÇİN SESSİZLİK
İsrail ziyareti kapsamında Knesset'te konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu'nda alkışlarla karşılandı. Konuşmasına, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 1977'de Knesset'te yaptığı konuşmadan alıntı yaparak başlayan Rama, "Arap topraklarında da, İsrail'de de hepimiz için barış" mesajı verdi.
Ancak Rama'nın bu sözleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır sürdürdüğü ve binlerce çocuk ile kadının hayatını kaybettiği saldırılar karşısında sessiz kalması nedeniyle tartışma yarattı.
İsrail'in Gazze'yi kuşatma altına alarak hastaneleri, okulları ve sivil yerleşimleri hedef aldığı saldırılar uluslararası kamuoyunda "soykırım" suçlamalarıyla anılırken, Rama İsrail'i eleştirmenin yanlış olduğunu ileri sürdü.
NETANYAHU'YA ÖVGÜLER: DİZLERİM TİTRİYOR, BİR HİTABET SINAVI
Rama'nın konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sözleri oldu. Netanyahu'nun önünde konuşmayı "bir hitabet sınavı" olarak nitelendiren Rama, şu ifadeleri kullandı:
"Mossad size henüz bilgi vermediyse söyleyeyim: Dizlerim titriyor. Knesset'te konuşmanın, dünyanın en iyi ilk beş konuşmacısından biri olan Başbakan Netanyahu'nun önünde yapılan bir hitabet sınavı gibi olacağını biliyordum. Sevgili Bibi, buradan sağ çıkmak için elimden geleni yapacağım. Trump'tan sonra dünyada sözlerini görmezden gelemeyeceğin ikinci konuşmacı olduğumun da farkındayım."
Bu sözler, Gazze'deki yıkımın mimarı olarak görülen Netanyahu'ya açık bir övgü olarak yorumlandı.