Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İsrail'de: Katil Netanyahu'yu öve öve bitiremedi! İstikrar Gücü için Türkiye'yi işaret etti

Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle uluslararası toplum tarafından sert bir dille eleştirilen ve uluslararası politikanın Tel Aviv yönetimini tecrit ettiği bir dönemde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Katil Netnayahu'yu öve öve bitiremeyen Rama, Gazze'de İstikrar Gücü için Türkiye'yi işaret etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Rama, işgal altındaki Kudüs'te Ağlama Duvarı'nda dua eden Rama, işgal meclisi Knesset't bir konuşma gerçekleştirdi.

Katil Netanyahu'ya övgüler dizen Rama, Gazze'de yaşanan trajedinin sorumluluğunu Hamas'a yükledi, İsrail'i eleştirmenin "hata" olduğunu savundu. Rama aynı konuşmada Türkiye'nin de yer alacağı "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

KNESSET'TE AYAKTA ALKIŞLAR, GAZZE İÇİN SESSİZLİK

İsrail ziyareti kapsamında Knesset'te konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu'nda alkışlarla karşılandı. Konuşmasına, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat'ın 1977'de Knesset'te yaptığı konuşmadan alıntı yaparak başlayan Rama, "Arap topraklarında da, İsrail'de de hepimiz için barış" mesajı verdi.

Ancak Rama'nın bu sözleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır sürdürdüğü ve binlerce çocuk ile kadının hayatını kaybettiği saldırılar karşısında sessiz kalması nedeniyle tartışma yarattı.

İsrail'in Gazze'yi kuşatma altına alarak hastaneleri, okulları ve sivil yerleşimleri hedef aldığı saldırılar uluslararası kamuoyunda "soykırım" suçlamalarıyla anılırken, Rama İsrail'i eleştirmenin yanlış olduğunu ileri sürdü.

NETANYAHU'YA ÖVGÜLER: DİZLERİM TİTRİYOR, BİR HİTABET SINAVI

Rama'nın konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sözleri oldu. Netanyahu'nun önünde konuşmayı "bir hitabet sınavı" olarak nitelendiren Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Mossad size henüz bilgi vermediyse söyleyeyim: Dizlerim titriyor. Knesset'te konuşmanın, dünyanın en iyi ilk beş konuşmacısından biri olan Başbakan Netanyahu'nun önünde yapılan bir hitabet sınavı gibi olacağını biliyordum. Sevgili Bibi, buradan sağ çıkmak için elimden geleni yapacağım. Trump'tan sonra dünyada sözlerini görmezden gelemeyeceğin ikinci konuşmacı olduğumun da farkındayım."

Bu sözler, Gazze'deki yıkımın mimarı olarak görülen Netanyahu'ya açık bir övgü olarak yorumlandı.

GAZZE'DEKİ TRAJEDİYE RAĞMEN HAMAS'I SUÇLADI, İSRAİL'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Rama, konuşmasında Gazze'de yaşanan insani felaketin sorumluluğunu Hamas'a yüklerken, İsrail'in eleştirilmesini "hata" olarak niteledi. Bu ifadeler, Knesset'teki Arap milletvekilleri tarafından protesto edildi ve konuşma kısmen boykot edildi.

Gazze'de on binlerce sivilin öldüğü, yüz binlercesinin yerinden edildiği saldırılar sürerken Rama'nın İsrail'i savunan bir çizgi izlemesi dikkat çekti.

"ALTINLARI ALABİLİRSİNİZ AMA YAHUDİLERİ VERMEYİZ" VURGUSU

Rama, konuşmasında Arnavutluk'un İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri koruduğunu vurgulayarak, Holokost dönemine atıfta bulundu. Nazilerin Yahudilerin teslim edilmesini istediğini söyleyen Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Holokost'ta Naziler Yahudilerin teslim edilmesini ve altınları istedi. Arnavutlar da 'Altınları alabilirsiniz ama Yahudileri vermeyiz' dedi. Altın onların alacağıydı, Yahudiler bizim korumamız altındaydı. Bu bir efsane değil, bu Arnavutluk."

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ: TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Rama, konuşmasında Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan uluslararası bir güce de değindi. Arnavutluk'un İsrail, Arap ülkeleri ve Türkiye ile yakın ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk, hem İsrail'i hem de Arap ülkelerini yakın dostları arasında saydığı için kendini son derece şanslı hissediyor. Ve tabii Türkiye'yi de aynı şekilde. Türk kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz ve diğerleriyle birlikte Gazze'de oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazırız."

"ÜLKEMİZDE FİLİSTİN GÖSTERİSİ YOK" DİYE ÖVÜNDÜ

Tel Aviv ziyaretinde Rama, Arnavutluk'ta Filistin'e destek gösterileri düzenlenmemesiyle de övündü. Rama, "Arnavutlar İsrail'e karşı nefret gösterileri düzenlemedi. Ülkemiz, Yahudi karşıtlığına karşı sarsılmaz bir duruş sergiliyor" dedi.

Bu sözler, Avrupa genelinde Gazze için düzenlenen kitlesel protestolarla tezat oluşturdu.

İRAN'A SERT SÖZLER: KATİLLERİN SON GÜNLERİ

Konuşmasında İran'a da sert ifadelerle yüklenen Rama, Arnavutluk'un Tahran yönetimiyle bağlarını kopardığını belirterek, "Humeynicilik Cumhuriyeti ile olan incecik bağı da kestik" dedi. İran'daki yönetimi "katiller" olarak niteleyen Rama, "Tahran'daki katillerin son günlerini yaşadığına olan umudumuzu ve inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

"KNESSET'TE OLAĞANÜSTÜ BİR ONUR"

Rama, İsrail ziyaretini daha önce "olağanüstü bir onur" sözleriyle duyurmuş, Knesset'te yapacağı konuşmanın yalnızca ABD Başkanı ve sınırlı sayıdaki yabancı lidere tanınan özel bir formatta gerçekleşeceğini vurgulamıştı.

İşte Edi Rama'nın soykırımcı İsrail'i ziyaretinden birkaç kare...

