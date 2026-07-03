ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Washington Post'un aktardığına göre Beyaz Saray, gazetenin konuya ilişkin sorularına verdiği yanıtta yalnızca şu ifadeyi kullandı:

Bunun ardından Washington'ın önceliği ateşkes ve diplomatik müzakereler olurken, İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrolarını hedef almaya devam etti.

Washington Post'a konuşan kaynaklara göre ABD'li yetkililer, İran'daki askeri ve dini yönetimin iktidarını koruyacağı sonucuna ulaştıktan sonra rejim değişikliği hedefinin gerçekçi olmadığı kanaatine vardı.

Haberde, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonların başlangıcında rejim değişikliği hedefinde ortak hareket ettiği ancak bu yaklaşımın kısa süre içerisinde değiştiği belirtildi.

ALİ LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ KIRILMA NOKTASI OLDU

Habere göre ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştiren en önemli gelişmelerden biri, İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'nin İsrail tarafından öldürülmesi oldu.

Gazeteye konuşan Batılı bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: