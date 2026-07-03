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ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, Trump yönetimi ilkbahar aylarında İsrail'in İran'ın üst düzey siyasi liderlerine suikast düzenlemeyi planladığını değerlendirerek Tahran'a aracılar üzerinden gizli bir uyarı gönderdi. Haberde, Washington'ın özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın hedef alınmasına şiddetle karşı çıktığı ve bu isimlerin korunması için olağanüstü diplomatik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 1

Washington Post'un mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, Trump yönetimi İran ile savaşı sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasını sağlayacak diplomatik süreci yürütmeye çalışırken, İsrail'in İran'ın üst düzey müzakerecilerini hedef almayı planladığı yönündeki istihbarat Washington'da ciddi endişe yarattı.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 2

Gazeteye konuşan ve isimleri açıklanmayan yetkililere göre ABD, ilkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran yönetimine gizli mesaj göndererek İranlı yetkililerin suikast riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 3

"PRAGMATİSTLERİ ÖLDÜRMÜŞ OLURSUNUZ"

Washington Post'un aktardığına göre ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın öldürülmesine kesin şekilde karşı çıktı.

Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in bu isimleri hedef almasının diplomatik süreci tamamen çıkmaza sokacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kişileri öldürürseniz, pragmatistleri de öldürmüş olursunuz."

Habere göre Washington yönetimi, bu iki ismi İran ile yürütülen diplomatik temasların en önemli muhatapları olarak görüyordu.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 4

ABD, MART AYINDA İSRAİL'İ UYARMAYA BAŞLADI

Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi mart ayında diplomatik çözüm arayışlarına başladığı andan itibaren İsrailli yetkililere İran'ın siyasi liderlerinin hedef alınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Haberde, Washington'ın yalnızca Tel Aviv'e mesaj vermekle yetinmediği, aynı zamanda İran tarafını da doğrudan bilgilendirme ihtiyacı hissettiği vurgulandı.

Analistler, ABD'nin böylesine sıra dışı bir diplomatik adım atmasının Washington ile İsrail arasında savaşın hedefleri konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ortaya koyduğunu değerlendirdi.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 5

"ABD İLE İSRAİL'İN SAVAŞ HEDEFLERİ FARKLILAŞTI"

Washington Post'a konuşan eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aaron David Miller, yaşanan gelişmelerin iki ülke arasındaki stratejik ayrışmayı açık biçimde gösterdiğini söyledi.

Miller'e göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşımı, ABD'nin İran ile yürütebileceği olası müzakereleri zayıflatmayı amaçlıyor.

Haberde, Washington'ın diplomatik çözüm arayışına ağırlık verirken İsrail'in askeri baskıyı artırmayı tercih ettiği değerlendirmesine yer verildi.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 6

BEYAZ SARAY: BAŞKAN BARIŞ SÜRECİNİN İŞLEMESİNİ İSTİYOR

Washington Post'un aktardığına göre Beyaz Saray, gazetenin konuya ilişkin sorularına verdiği yanıtta yalnızca şu ifadeyi kullandı:

"Başkan barış sürecinin işlemesini istiyor."

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 7

İLK HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİYDİ, SONRA YOLLAR AYRILDI

Haberde, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonların başlangıcında rejim değişikliği hedefinde ortak hareket ettiği ancak bu yaklaşımın kısa süre içerisinde değiştiği belirtildi.

Washington Post'a konuşan kaynaklara göre ABD'li yetkililer, İran'daki askeri ve dini yönetimin iktidarını koruyacağı sonucuna ulaştıktan sonra rejim değişikliği hedefinin gerçekçi olmadığı kanaatine vardı.

Bunun ardından Washington'ın önceliği ateşkes ve diplomatik müzakereler olurken, İsrail ise İran'ın siyasi ve askeri kadrolarını hedef almaya devam etti.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 8

ALİ LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ KIRILMA NOKTASI OLDU

Habere göre ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştiren en önemli gelişmelerden biri, İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi Ali Laricani'nin İsrail tarafından öldürülmesi oldu.

Gazeteye konuşan Batılı bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dönüm noktası dini liderin öldürülmesi değildi. Asıl dönüm noktası Laricani'nin öldürülmesiydi. ABD, görüşebileceği bir İranlı yetkili arıyordu ve bir anda o kişi ortadan kalktı."

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 9

ARAKÇİ VE MUHAMMED BAKIR KALİBAF, MÜZAKERELERİN KİLİT İSİMLERİ HALİNE GELDİ

Washington Post'a göre son aylarda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülen temaslarda en önemli isimler oldu.

Haberde, bu iki ismin önce nisan ayında sağlanan ilk ateşkesin oluşturulmasında, ardından da haziran ayında savaşı sona erdirmeyi hedefleyen çerçeve anlaşmasının hazırlanmasında kritik rol üstlendiği ifade edildi.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 10

İSRAİL'DE VE WASHINGTON'DAKİ İSRAİL YANLISI ÇEVRELERDE RAHATSIZLIK

Washington Post'un haberinde, söz konusu çerçeve anlaşmasının daha tamamlanmadan İsrailli yetkililer ile Washington'daki güçlü İsrail yanlısı lobilerin sert eleştirilerine hedef olduğu belirtildi.

Habere göre anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliği hedefini fiilen ortadan kaldırırken, İran'ın nükleer faaliyetlerine sınırlamalar getirilmesi karşılığında ekonomik yaptırımların hafifletilmesinin önünü açıyor.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 11

TRUMP DA SUİKASTLARIN MÜZAKERELERİ ZORLAŞTIRDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Washington Post, Donald Trump'ın mart ayında yaptığı açıklamayı da hatırlattı.

Trump o dönemde gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in suikastlarının diplomatik süreci zorlaştırdığını belirterek, "Biliyorsunuz, bu biraz zor. Hepsini ortadan kaldırdılar. Onların öldürülmesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 12

MUHAMMED BAKIR KALİBAF DA HEDEF ALINMIŞTI

Washington Post'un aktardığına göre Muhammed Bakır Kalibaf, geçen yıl yaşanan 12 günlük savaş sırasında İsrail işgal güçlerinin vurduğu binada bulunan üst düzey İranlı yetkililer arasında yer aldı.

Gazete ayrıca New York Times'ın haberine atıfta bulunarak Kalibaf'ın bu yıl da yer altındaki bir sığınakta düzenlenen üst düzey toplantıya yönelik saldırıda ölümden son anda kurtulduğunu aktardı.

NEW YORK TİMES: ABD, İSRAİL'İN SUİKAST PLANINI ENGELLEDİ
ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 13

"DAHA SERT BİR YÖNETİM ORTAYA ÇIKABİLİR" ENDİŞESİ

Washington Post'un haberine göre Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yetkililere yönelik suikast girişimleri hem Washington'da hem de Orta Doğu'da yeni kaygılara yol açtı.

Haberde, çok sayıda üst düzey ismin hedef alınmasının İran'da daha uzlaşmaz ve hesaplaşma arayışındaki bir yönetimin ortaya çıkmasına neden olabileceği yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış 14

Washington Post'a konuşan kaynaklara göre ABD yönetimi, İsrail'in siyasi liderleri hedef alan suikastlarının yalnızca diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatmadığını, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirebilecek sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediyor.

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