ABD basını yazdı: Washington, Tahran'ı İsrail'in liderlere suikast planı konusunda uyarmış
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, Trump yönetimi ilkbahar aylarında İsrail'in İran'ın üst düzey siyasi liderlerine suikast düzenlemeyi planladığını değerlendirerek Tahran'a aracılar üzerinden gizli bir uyarı gönderdi. Haberde, Washington'ın özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın hedef alınmasına şiddetle karşı çıktığı ve bu isimlerin korunması için olağanüstü diplomatik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Washington Post'un mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, Trump yönetimi İran ile savaşı sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasını sağlayacak diplomatik süreci yürütmeye çalışırken, İsrail'in İran'ın üst düzey müzakerecilerini hedef almayı planladığı yönündeki istihbarat Washington'da ciddi endişe yarattı.
Gazeteye konuşan ve isimleri açıklanmayan yetkililere göre ABD, ilkbahar aylarında aracılar üzerinden Tahran yönetimine gizli mesaj göndererek İranlı yetkililerin suikast riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
"PRAGMATİSTLERİ ÖLDÜRMÜŞ OLURSUNUZ"
Washington Post'un aktardığına göre ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın öldürülmesine kesin şekilde karşı çıktı.
Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in bu isimleri hedef almasının diplomatik süreci tamamen çıkmaza sokacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kişileri öldürürseniz, pragmatistleri de öldürmüş olursunuz."
Habere göre Washington yönetimi, bu iki ismi İran ile yürütülen diplomatik temasların en önemli muhatapları olarak görüyordu.
ABD, MART AYINDA İSRAİL'İ UYARMAYA BAŞLADI
Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi mart ayında diplomatik çözüm arayışlarına başladığı andan itibaren İsrailli yetkililere İran'ın siyasi liderlerinin hedef alınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.
Haberde, Washington'ın yalnızca Tel Aviv'e mesaj vermekle yetinmediği, aynı zamanda İran tarafını da doğrudan bilgilendirme ihtiyacı hissettiği vurgulandı.
Analistler, ABD'nin böylesine sıra dışı bir diplomatik adım atmasının Washington ile İsrail arasında savaşın hedefleri konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ortaya koyduğunu değerlendirdi.
"ABD İLE İSRAİL'İN SAVAŞ HEDEFLERİ FARKLILAŞTI"
Washington Post'a konuşan eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aaron David Miller, yaşanan gelişmelerin iki ülke arasındaki stratejik ayrışmayı açık biçimde gösterdiğini söyledi.
Miller'e göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşımı, ABD'nin İran ile yürütebileceği olası müzakereleri zayıflatmayı amaçlıyor.
Haberde, Washington'ın diplomatik çözüm arayışına ağırlık verirken İsrail'in askeri baskıyı artırmayı tercih ettiği değerlendirmesine yer verildi.