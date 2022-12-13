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Haberler Galeri Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ'lı teröristlerle bir tuttular

Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ'lı teröristlerle bir tuttular

Almanya'da yayın yapan Welt isimli televizyon kanalında, Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek yarı final oynamaya hak kazanan Fas Futbol Milli Takımı hedef alındı. Faslı futbolcuların işaret parmağını havaya kaldırmalarından rahatsız olan Welt, "Faslı oyuncular işaret parmaklarını havaya gösteriyorlar. Bu işaret, DEAŞ'in da benimsediği bir selamlaşma sembolüdür" diyerek büyük bir skandala imza attı. Kanal, futbolcuları 'DEAŞ gibi poz vermekle' itham etti.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 00:26 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 01:00
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Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ’lı teröristlerle bir tuttular

Hırvatistan beraberliğiyle başladığı kupa yolculuğunda, grupta Belçika ve Kanada'yı yenen, son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz gibi güçlü bir takımı saf dışı bırakarak son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.

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Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ’lı teröristlerle bir tuttular

Elemeler ve turnuvada 13 maçtır yenilmeyerek son 4 takım arasına kalan Fas, Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en başarılı Afrika takımı oldu.

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Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ’lı teröristlerle bir tuttular

FAS'IN BAŞARISI IRKÇI ALMANLARI RAHATSIZ ETTİ

Almanya'da yayın yapan Welt isimli televizyon kanalında, Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek yarı final oynamaya hak kazanan Fas Futbol Milli Takımı hedef alındı.

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Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ’lı teröristlerle bir tuttular

Almanlar, Faslı futbolcuların işaret parmağını havaya kaldırmalarından rahatsız oldu.

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Alman Welt televizyonunda skandal! Faslı Müslüman futbolcuların sevincini DEAŞ’lı teröristlerle bir tuttular

FUTBOLCULARA TERÖRİST BENZETMESİ YAPTILAR

Welt, "Faslı oyuncular işaret parmaklarını havaya gösteriyorlar. Bu işaret, DEAŞ'in de benimsediği bir selamlaşma sembolüdür" diyerek büyük bir skandala imza attı.