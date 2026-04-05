Düşürülen F-15 sonrası Trump’tan itiraf: “İran bizi tuzağa çekiyor olabilir”
İran topraklarında düşürülen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının ardından yaşananlar, Hollywood filmlerini aratmayan bir casusluk ve kurtarma operasyonuna dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, dağlık arazide mahsur kalan mürettebatını kurtarmak için yürütülen harekatın perde arkasını, “İran bizi tuzağa çekiyor olabilir” sözleriyle yaşadığı endişeyi de itiraf etti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü İran'ın güneyinde düşürülen F-15 savaş uçağının dağlık arazide mahsur kalan mürettebat üyesini kurtarma sürecine ilişkin ABD medyasına açıklamalarda bulundu.
Trump, başlangıçta kendilerine mürettebat üyesinden gelen mesajın İranlıların ABD güçlerini tuzağa çekmek için kullandıkları bir hile olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.
Yaralı olmasına rağmen bir günü aşkın bir süre boyunca dağlık arazide hayatta kalan personele ilişkin açıklamasında Trump, "Binlerce barbar, onu avlıyordu. Hatta bölge halkı bile onu arıyordu. Onu bulana ödül vaat ediyorlardı" dedi.
Trump, F-15 savaş uçağının silah sistemleri subayı olan mürettebat üyesinin kurtarıldığı operasyona 200 kadar askerin katıldığını açıkladı. Trump, savaş uçağının ise omuzdan ateşlenen bir füze ile vurulduğunu söyledi. Duruma ilişkin olarak Trump, "Şansları yaver gitti" ifadelerini kullandı.
Trump, pilotun dağdaki bir yarıkta saklandığını ve ABD'nin subayın yerini teknolojik imkanları sayesinde tespit etmeyi başardığını söyledi.
PİLOTUN MESAJI, TUZAK ŞÜPHESİ UYANDIRDI
Trump, başlangıçta subaydan alınan telsiz mesajının ardından ABD tarafının pilotun İran'ın eline geçmiş olabileceğinden ve İranlıların ABD güçlerini tuzağa çekmek için yanıltıcı sinyaller göndermesinden şüphelendiklerini açıkladı.
Trump, silah sistemleri subayının uçaktan fırlatıldıktan sonra telsiz üzerinden kısa ve alışılmadık bir mesaj gönderdiğini ve bu mesajda, "Güç Tanrı'nındır" dediğini söyledi.