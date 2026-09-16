Taslakta 15 yaş, çocukların dijital platformlarda kendi hesaplarını bağımsız şekilde kullanabilmesi açısından kritik eşik olarak öne çıkıyor. Ancak düzenlemenin nihai metni henüz açıklanmış değil ve teklifin Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler tarafından müzakere edilmesi gerekiyor.

Reuters'ın Avrupa Komisyonu belgelerine dayandırdığı haberine göre düzenleme, yalnızca sosyal medya platformlarını değil, video paylaşım servisleri, çevrim içi oyunlar ve yapay zeka destekli sohbet uygulamalarını da kapsayacak.

Avrupa Birliği, çocukların sosyal medya ve diğer dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı risklere karşı kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. "AB Kids Act" adı verilen yeni yasal çerçevenin 17 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından sunulması bekleniyor.

15 YAŞ ALTI İÇİN DİJİTAL DÜNYADA YENİ DÖNEM

Hazırlanan sistem, çocukların yaşlarına göre farklı kurallara tabi olmasını öngörüyor.

Reuters'ın aktardığı taslağa göre 15 yaş ve üzerindeki gençlerin kendi hesaplarını oluşturabilmesi, 13 ve 14 yaşındaki çocukların ise ebeveyn kontrolündeki başlangıç hesapları üzerinden bazı platformlara erişebilmesi planlanıyor.

3 ila 12 yaş arasındaki çocukların ise yalnızca ebeveynlerin kontrolündeki hesaplar üzerinden ve çocuklara uygun hizmetlere erişmesi öngörülüyor. 3 yaşın altındaki çocuklar için ise kapsam dahilindeki hizmetlere erişimin engellenmesi planlanıyor.

Böylece AB'nin yaklaşımı, tüm çocuklar için tek bir yasak getirmek yerine yaşa göre kademeli dijital erişim modeli üzerine kuruluyor.