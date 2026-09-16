AB, 15 yaş altı çocukların sosyal medya ve yapay zeka sohbet botlarına erişimini yaşa göre kısıtlamaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği, çocukların dijital platformlarda korunması için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. 17 Eylül'de sunulması beklenen AB Kids Act ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya, video paylaşım platformları, çevrim içi oyunlar ve yapay zeka sohbet botlarına erişimine yaşa göre kademeli kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.
Avrupa Birliği, çocukların sosyal medya ve diğer dijital platformlarda karşı karşıya kaldığı risklere karşı kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. "AB Kids Act" adı verilen yeni yasal çerçevenin 17 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından sunulması bekleniyor.
Reuters'ın Avrupa Komisyonu belgelerine dayandırdığı haberine göre düzenleme, yalnızca sosyal medya platformlarını değil, video paylaşım servisleri, çevrim içi oyunlar ve yapay zeka destekli sohbet uygulamalarını da kapsayacak.
Taslakta 15 yaş, çocukların dijital platformlarda kendi hesaplarını bağımsız şekilde kullanabilmesi açısından kritik eşik olarak öne çıkıyor. Ancak düzenlemenin nihai metni henüz açıklanmış değil ve teklifin Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler tarafından müzakere edilmesi gerekiyor.
15 YAŞ ALTI İÇİN DİJİTAL DÜNYADA YENİ DÖNEM
Hazırlanan sistem, çocukların yaşlarına göre farklı kurallara tabi olmasını öngörüyor.
Reuters'ın aktardığı taslağa göre 15 yaş ve üzerindeki gençlerin kendi hesaplarını oluşturabilmesi, 13 ve 14 yaşındaki çocukların ise ebeveyn kontrolündeki başlangıç hesapları üzerinden bazı platformlara erişebilmesi planlanıyor.
3 ila 12 yaş arasındaki çocukların ise yalnızca ebeveynlerin kontrolündeki hesaplar üzerinden ve çocuklara uygun hizmetlere erişmesi öngörülüyor. 3 yaşın altındaki çocuklar için ise kapsam dahilindeki hizmetlere erişimin engellenmesi planlanıyor.
Böylece AB'nin yaklaşımı, tüm çocuklar için tek bir yasak getirmek yerine yaşa göre kademeli dijital erişim modeli üzerine kuruluyor.
INSTAGRAM, TIKTOK VE YOUTUBE YALNIZ DEĞİL
Yeni düzenlemenin kapsamı sosyal medya platformlarıyla sınırlı kalmayacak.
Hazırlık belgelerine göre Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformların yanı sıra yapay zeka sohbet botları ve çevrim içi oyunlar da çocukların korunmasına yönelik yeni kuralların kapsamına alınacak.
Bu kapsamda çocukların kullandığı dijital hizmetlerde yaş doğrulama sistemlerinin devreye alınması, ebeveyn kontrol araçlarının güçlendirilmesi ve çocukların yabancılarla istenmeyen iletişime maruz kalmasını azaltacak önlemler uygulanması planlanıyor.
Yani düzenleme yalnızca "çocuğun sosyal medya hesabı açıp açamayacağı" meselesi olmayacak. AB, çocukların dijital dünyada karşılaştığı daha geniş bir hizmet alanını aynı çerçeve içerisinde düzenlemeye hazırlanıyor.
YAPAY ZEKA SOHBET BOTLARI DA MERCEK ALTINDA
Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri de yapay zeka sohbet uygulamalarının kapsam içine alınması.
ChatGPT benzeri sohbet botları ve çocukların doğrudan etkileşime girebildiği diğer yapay zeka hizmetleri, taslak kapsamında değerlendiriliyor.
Bu adım, yapay zekanın çocukların günlük yaşamındaki kullanımının hızla artması nedeniyle önem taşıyor. Avrupa Komisyonu daha önce de çocukların korunmasına yönelik platform kurallarında AI sohbet botlarına yönelik güvenlik önlemlerine dikkat çekmişti. Komisyonun mevcut çocukların korunmasına ilişkin kılavuzları, platformların çocukların aşırı kullanıma yönelmesini teşvik eden özellikleri sınırlamasını ve platformlara entegre yapay zeka sohbet botlarında güvenlik önlemleri uygulanmasını öngörüyor.
AB'nin mevcut Yapay Zeka Yasası kapsamında da sohbet botlarının kullanıcıların bir yapay zekayla etkileşim kurduğunu anlamasını sağlayacak şeffaflık yükümlülükleri bulunuyor. Bu kuralların önemli bölümleri 2 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanmaya başladı.
"ALGORİTMALARIN ŞEKİLLENDİRDİĞİ ÇOCUKLUKLARI KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda daha önce yaptığı açıklamalarda algoritmaların çocukların hayatındaki etkisine dikkat çekmişti.
Von der Leyen, temmuz ayında çevrim içi çocuk güvenliğine ilişkin uzman panelinin raporunun açıklanmasının ardından, çocukların gerçek dünyada oyun oynamaya, arkadaşlık kurmaya ve kimliklerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Komisyon Başkanı, çocukların kimliklerini algoritmalar şekillendirmeden önce kendi kişiliklerini geliştirebilmeleri gerektiğini savundu.
Von der Leyen'in açıklamasında "Social Media Plus" kavramı da öne çıktı. Bu ifade yalnızca klasik sosyal medya platformlarını değil, çocuklar açısından yaşa uygun olmayan veya bağımlılık yaratabilecek özellikler taşıyan diğer dijital hizmetleri de kapsayan daha geniş bir kategori olarak kullanıldı.