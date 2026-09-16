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Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga, Macklemore'la dayanışma göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla turneden çekildi.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 1

Dünyaca ünlü sanatçılar, Filistin halkına yönelik desteklerini bir kez daha sahneden yükseltti. İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinde yaşanan gelişmelerin ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga, turneden çekilme kararı aldı.

Sanatçıların ortak noktası ise açık: Macklemore'un Filistin'e yönelik destek mesajlarının ardından turneden çıkarılmasına tepki göstermek ve Filistinlilerin yaşadığı acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini savunmak.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 2

Gelişme, Macklemore'un New Jersey'deki bir konser sırasında Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere destek vermesinin ardından yaşananların devamı niteliğinde. Macklemore'un "Free Palestine" mesajının ardından turneden çıkarılması, müzik dünyasında sanatçıların Filistin hakkında konuşma hakkı ve ifade özgürlüğü tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 3

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, TURNEYİ BIRAKTILAR

Ed Sheeran'ın turnesinde Macklemore'un ardından yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı.

Turnenin destek sanatçıları FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga, peş peşe yaptıkları açıklamalarla organizasyondan çekildiklerini duyurdu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 4

Böylece Macklemore'un ardından turnede yer alan tüm destek sanatçıları ayrılmış oldu. The Guardian ve Reuters da dört sanatçının Macklemore'la dayanışma amacıyla turneden çekildiğini bildirdi.

Sanatçıların açıklamalarında Filistin'e destek, savaşta sivillerin öldürülmesine karşı çıkılması ve sanatçıların ezilen insanların sesi olabilmesi gerektiği yönündeki ifadeler öne çıktı.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 5

FINNEAS: "FİLİSTİN VE HALKININ YANINDAYIM"

Billie Eilish'in kardeşi ve müzikal çalışma arkadaşı FINNEAS, turneden ayrıldığını açıklayan ilk dikkat çekici isimlerden biri oldu.

FINNEAS, sanatçıların ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmaması gerektiğini belirterek "Filistin ve halkının yanındayım" mesajı verdi.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 6

Sanatçı, Macklemore'un Filistin'e yönelik açıklamalarının ardından turneden çıkarılmasına tepki gösterirken, kendi turne programından da çekilme kararı aldı.

FINNEAS'ın kararı özellikle dikkat çekti. Sanatçı, yalnızca turnenin açılış kadrosundaki bir isim değil, uluslararası müzik dünyasının en tanınan genç sanatçılarından biri olarak Filistin konusunda açık bir tutum ortaya koydu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 7

LUKAS GRAHAM: "PARA KİMİN KONUŞACAĞINA KARAR VERMEMELİ"

Danimarkalı müzik grubu Lukas Graham da turneden ayrıldı.

Grup, savaş, sivillerin öldürülmesi ve çocukların yaşadığı acılar hakkında konuşulabilmesi gerektiğini vurguladı.

Lukas Graham'ın açıklamasında özellikle ekonomik gücün ifade özgürlüğünün önüne geçmemesi gerektiği savunuldu.

Grup, "Para size konuşmayı sahiplenme hakkı vermez" mesajıyla, ekonomik gücü bulunan kişi veya kurumların hangi sanatçının konuşabileceğine karar vermesine karşı çıktı.

Açıklamada çocukların nerede yaşadığından veya hangi bayrak altında bulunduğundan bağımsız olarak onların yaşam hakkının savunulması gerektiği vurgulandı.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 8

İRLANDALI SANATÇI: "İSRAİL'İN EYLEMLERİNE KARŞI KONUŞANLAR SUSTURULMAMALI"

İrlandalı müzisyen Aaron Rowe ise kararını çok daha sert ifadelerle açıkladı.

Rowe, Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekerek İsrail'in eylemlerine karşı konuşan sanatçıların susturulmaması gerektiğini savundu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 9

İrlandalı sanatçı, böyle bir ortamda hiçbir şey olmamış gibi turneye devam etmenin kendi değerleriyle bağdaşmayacağını belirtti ve "Free Palestine" mesajıyla açıklamasını tamamladı.

Rowe'un açıklamasında İrlanda'nın tarihsel deneyimine de atıf yapıldı. Sanatçı, kendi toplumunun geçmişte yaşadığı işgal, kıtlık ve şiddet deneyimleri nedeniyle Filistinlilerin yaşadıklarına karşı özellikle duyarlı olduğunu ifade etti.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 10

SHEERAN'IN SAHNE GRUBU DA FİLİSTİN TARTIŞMASINDA TARAFINI ORTAYA KOYDU

Ed Sheeran'ın sahne grubunda yer alan İrlandalı folk topluluğu Beoga da turneden çekildi.

Grup, Macklemore'un turneden çıkarılmasını "susturma" olarak değerlendirdi ve bu nedenle organizasyonda yer almama kararı aldı.

Beoga'nın kararı ayrıca dikkat çekti. Çünkü grup, Sheeran'ın sahne performanslarının bir parçası olarak turnede aktif biçimde yer alıyordu. Buna rağmen grup üyeleri, Filistin konusunda verdikleri mesaj nedeniyle ortaya çıkan tartışmanın dışında kalmayı tercih etmedi.

Böylece turnenin destek kadrosundaki tüm isimler ayrılmış oldu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 11

HER ŞEY MACKLEMORE'UN "FREE PALESTINE" MESAJIYLA BAŞLADI

Yaşananların merkezinde Macklemore'un 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadium konserinde yaptığı konuşma bulunuyor.

ABD'li rapçi, sahnede Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin unutulmadığını söyledi ve "Free Palestine" mesajını verdi.

Macklemore daha sonra yaptığı açıklamada, Gazze'de öldürülen, aç bırakılan, yerinden edilen ve şiddete maruz kalan Filistinlilere dikkat çekti. Rapçi, sanatçıların karşılaşabileceği kariyer sonuçları ile Filistinlilerin yaşadığı can kayıplarının aynı düzlemde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 12

Bu açıklamaların ardından siyonist çevrelerden Macklemore'un turneden çıkarılması yönünde çağrılar geldi.

Ancak kısa süre sonra yaşanan gelişme bunun tersine bir etki yarattı: Macklemore'un ardından diğer sanatçılar da turneden ayrıldı.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 13

MACKLEMORE'UN TURNEDEN ÇIKARILMASI MÜZİK DÜNYASINDA TEPKİ ÇEKTİ

Macklemore, turneden çıkarıldığını duyurduğunda kararın Filistin'e yönelik açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Turnenin organizatörü Messina Touring Group ise bazı konser mekânlarının, Macklemore'un kadroda bulunduğu gösterilere izin vermeyeceklerini bildirdiğini açıkladı. Organizasyon şirketine göre bu durum konserlerin iptal edilmesi ve yüz binlerce hayranın etkilenmesi riskini ortaya çıkarıyordu.

Macklemore ise kararın arkasında özellikle milyarder iş insanı Robert Kraft'ın bulunduğunu iddia etti.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 14

Kraft'ın sahibi olduğu Kraft Group, Sheeran'ın turnesi kapsamında konser düzenlenmesi planlanan Gillette Stadium'ın işletmecisi.

Kraft, Macklemore'un New Jersey'deki açıklamalarının yanı sıra rapçinin geçmişteki bazı söylem ve görsellerine ilişkin tartışmaları gerekçe göstererek kararını savundu. Kraft ayrıca kararın Filistinlilerin yaşadığı acıyı küçümseme amacı taşımadığını söyledi.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 15

ED SHEERAN: "KARAR BENİM DEĞİLDİ"

Ed Sheeran ise yaşanan tartışmanın ardından yaptığı açıklamada Macklemore'un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını söyledi.

Sheeran, kararın turnenin promotörü ve konser mekânları tarafından alındığını belirtti. Bazı mekânların Macklemore'un turnede kalması halinde konserleri düzenlemeyeceklerini bildirdiğini ifade etti.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 16

İngiliz şarkıcı, mekânlarla ve organizatörlerle bir çözüm bulmak için görüştüğünü ancak kararın sonunda kendisi dışında alındığını söyledi. Reuters da Sheeran'ın açıklamasında Macklemore'un çıkarılmasının promotör Messina Touring Group'un kararı olduğunu belirttiğini aktardı.

Sheeran ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki çatışmadan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, konserlerini siyasi bir platform olarak kullanmamayı tercih ettiğini söyledi.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 17

SANATÇILARIN MESAJI NET: FİLİSTİNLİLERİN SESİ DUYULSUN

Turneden çekilen dört sanatçının açıklamalarının ortak noktası ise yalnızca Macklemore'a destek değildi.

Sanatçılar, Filistinlilerin yaşadığı acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini ve sanatçıların savaş, sivillerin öldürülmesi ve çocukların yaşadığı trajediler hakkında konuşabilmesi gerektiğini savundu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 18

Bu nedenle yaşanan gelişme, müzik dünyasında yalnızca bir turne kadrosu değişikliği olarak kalmadı.

Macklemore'un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga'nın da ayrılması, Filistin konusunda açıkça konuşan sanatçıların birbirleriyle dayanışma içinde olduğunu ortaya koydu.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 19

MACKLEMORE DAHA ÖNCE DE FİLİSTİN İÇİN SESİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Macklemore'un Filistin'e yönelik desteği yeni değil.

Sanatçı, 2024'te yayımladığı "Hind's Hall" isimli şarkıyla Gazze'deki soykırıma ve ABD'nin İsrail politikasına yönelik eleştirilerini müzik dünyasının gündemine taşıdı.

Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı 20

Şarkının adı, Gazze'de hayatını kaybeden 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'a gönderme yapıyordu.

Macklemore daha sonraki performanslarında da Filistin'e destek mesajlarını sürdürdü. Bu nedenle 4 Eylül'deki "Free Palestine" açıklaması, sanatçının daha önce ortaya koyduğu tutumun devamı olarak değerlendirildi.

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