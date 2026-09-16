Ed Sheeran’ın turnesinde Filistin depremi: Macklemore’un ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga ayrıldı
ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga, Macklemore'la dayanışma göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla turneden çekildi.
Dünyaca ünlü sanatçılar, Filistin halkına yönelik desteklerini bir kez daha sahneden yükseltti. İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinde yaşanan gelişmelerin ardından FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga, turneden çekilme kararı aldı.
Sanatçıların ortak noktası ise açık: Macklemore'un Filistin'e yönelik destek mesajlarının ardından turneden çıkarılmasına tepki göstermek ve Filistinlilerin yaşadığı acıların görmezden gelinmemesi gerektiğini savunmak.
Gelişme, Macklemore'un New Jersey'deki bir konser sırasında Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere destek vermesinin ardından yaşananların devamı niteliğinde. Macklemore'un "Free Palestine" mesajının ardından turneden çıkarılması, müzik dünyasında sanatçıların Filistin hakkında konuşma hakkı ve ifade özgürlüğü tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, TURNEYİ BIRAKTILAR
Ed Sheeran'ın turnesinde Macklemore'un ardından yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı.
Turnenin destek sanatçıları FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga, peş peşe yaptıkları açıklamalarla organizasyondan çekildiklerini duyurdu.
Böylece Macklemore'un ardından turnede yer alan tüm destek sanatçıları ayrılmış oldu. The Guardian ve Reuters da dört sanatçının Macklemore'la dayanışma amacıyla turneden çekildiğini bildirdi.
Sanatçıların açıklamalarında Filistin'e destek, savaşta sivillerin öldürülmesine karşı çıkılması ve sanatçıların ezilen insanların sesi olabilmesi gerektiği yönündeki ifadeler öne çıktı.
FINNEAS: "FİLİSTİN VE HALKININ YANINDAYIM"
Billie Eilish'in kardeşi ve müzikal çalışma arkadaşı FINNEAS, turneden ayrıldığını açıklayan ilk dikkat çekici isimlerden biri oldu.
FINNEAS, sanatçıların ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmaması gerektiğini belirterek "Filistin ve halkının yanındayım" mesajı verdi.