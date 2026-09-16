FINNEAS'ın kararı özellikle dikkat çekti. Sanatçı, yalnızca turnenin açılış kadrosundaki bir isim değil, uluslararası müzik dünyasının en tanınan genç sanatçılarından biri olarak Filistin konusunda açık bir tutum ortaya koydu.

Sanatçı, Macklemore'un Filistin'e yönelik açıklamalarının ardından turneden çıkarılmasına tepki gösterirken, kendi turne programından da çekilme kararı aldı.

Açıklamada çocukların nerede yaşadığından veya hangi bayrak altında bulunduğundan bağımsız olarak onların yaşam hakkının savunulması gerektiği vurgulandı.

Grup, "Para size konuşmayı sahiplenme hakkı vermez" mesajıyla, ekonomik gücü bulunan kişi veya kurumların hangi sanatçının konuşabileceğine karar vermesine karşı çıktı.

İrlandalı müzisyen Aaron Rowe ise kararını çok daha sert ifadelerle açıkladı.

İrlandalı sanatçı, böyle bir ortamda hiçbir şey olmamış gibi turneye devam etmenin kendi değerleriyle bağdaşmayacağını belirtti ve "Free Palestine" mesajıyla açıklamasını tamamladı.

Rowe'un açıklamasında İrlanda'nın tarihsel deneyimine de atıf yapıldı. Sanatçı, kendi toplumunun geçmişte yaşadığı işgal, kıtlık ve şiddet deneyimleri nedeniyle Filistinlilerin yaşadıklarına karşı özellikle duyarlı olduğunu ifade etti.