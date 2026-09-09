Jacob Coxon Anthropic'ten istifa etti: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
Anthropic bünyesinde görev yapan yapay zeka araştırmacısı Jacob Coxon, kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri geliştirme yarışının oluşturduğu risklere dikkat çekerek görevinden ayrıldı. Coxon, teknolojinin gücünün küçümsenmemesi gerektiğini belirterek gelecekte yapay zeka sistemlerinin insanları öldürebileceğini söyledi. A Haber ekranlarına konuk olan Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yapay zekanın taşıdığı potansiyel riskleri, regülasyon ihtiyacını ve insan kontrolünün hayati önemini tüm ayrıntılarıyla değerlendirdi.
Anthropic bünyesinde görev yapan yapay zeka araştırmacısı Jacob Coxon, sektörde giderek hızlanan ve kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri oluşturmayı hedefleyen rekabet nedeniyle görevinden ayrıldı.
CİDDİ KAYGILAR SONRASI ÇEKİLME KARARI
Coxon, şirketlerin kontrol edilmesi güç sistemler geliştirme yarışının doğurabileceği risklere ilişkin ciddi kaygılar taşıdığını belirterek yapay zeka endüstrisinden çekilme kararı aldığını açıkladı.
"HAYATLARIMIZLA KUMAR OYNUYORLAR"
Coxon, yapay zeka şirketlerinin insanların hayatlarıyla kumar oynadığını belirtti. Coxon, sosyal medya hesabından duyurduğu istifasında, "Bugün Anthropic'ten istifa ettim. Son üç yılımı hem OpenAI hem de Anthropic'te ön eğitim araştırmaları yaparak geçirdim. Her iki şirket de sorumlu davranmıyor. Kendini geliştiren süper zekaya doğru düz bir yarış yapıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar." dedi.
Jacob Coxon şunları söyledi:
Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin. Bunlar yakında her şeyi hackleyebilen, herhangi bir alanda bir gecede devrim yaratabilen ve gerçek güç ile kaynaklar edinebilen süper insan sistemleri olacak. Hepimiz bu alanlardaki ilerlemeyi bizzat gözlemledik ve ilerleme yavaşlamıyor.
"HEPİMİZİ ÖLDÜREBİLİR"
"Yapay zeka geliştiren insanlar, on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi bir şekilde inanıyor. Bu bir pazarlama numarası değil. Tam tersine, birçok yönetici ve kıdemli araştırmacı, basında mantıklı görünmek için ifadelerine dikkatle bürünüyor ama aynı insanlar özelde korkularını dile getiriyor. Başka hiçbir insan etkinliği bu düzeyde bir tehlike oluşturmuyor."