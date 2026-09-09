"Yaygın bir tepki, 'Eğer buna gerçekten inanıyorlarsa, neden hâlâ bunu inşa ediyorlar?' şeklinde. OpenAI'da pek çok kişi, medeniyetin karşı karşıya olduğu riskleri derinden içselleştirmedi. Anthropic'te ise riskler iyi anlaşıldı, ancak onlar ilk ulaşan olmak için bir yarışın içindeler. Kimsenin sorumlu davranacağına inanmıyorlar ve bu yüzden, risklere rağmen bunu kendilerinin yapması gerektiğine inanıyorlar."

"YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal A Haber'e yaptığı açıklamada "Yapay zekanın bilim kurgu filmlerindeki klişelerden yola çıkarak kendi iradesiyle insanlığa savaş açacağını düşünmememiz gerekiyor. Burada yapay zekanın tehlikeli olmasından ziyade gerçekten güçlü bir araç olduğundan bahsetmemiz daha doğru olacaktır. Bir otomobil devrimi ya da endüstri devrimi gibi doğru kullanıldığında faydalı bir modele dönüşüyor. Korku pompalamak yerine, kişisel verilerde olduğu gibi yapay zeka alanında da ülkelerin yasal regülasyonları hayata geçirmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kartal, "Elimizde çok güçlü bir teknoloji var ve bu teknoloji kötü niyetli insanların eline geçtiğinde ürkütücü sonuçlar doğurabilir. Ancak yapay zekanın kendi iradesi yoktur. Üretken yapay zeka, geçmiş verilerden sentezlediği olasılıksal tahminler bütünüdür. Doğru verilerle beslendiğinde ve insan denetiminde tutulduğunda korkulan senaryoların gerçekleşmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.