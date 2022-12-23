ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan dondurucu kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan kar fırtınası ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimlerin sular altında kalmasına neden oldu. Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edildi.