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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan dondurucu kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan kar fırtınası ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimlerin sular altında kalmasına neden oldu. Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 00:36
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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

ABD'de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor.

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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli bir kar fırtınasının ülkedeki 200 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60'ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.

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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.

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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

ABD'DE KAR FIRTINASI: 3 ÖLÜ

Şiddetli fırtına şartları nedeniyle ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

Kentucky eyaletinde fırtına sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken, 1 kişinin ise yetersiz barınma şartlarından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.