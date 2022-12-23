24 Aralık 2022, Cumartesi
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı
ABD'de etkili olan dondurucu kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan kar fırtınası ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimlerin sular altında kalmasına neden oldu. Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edildi.
Giriş Tarihi: 23.12.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 00:36
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