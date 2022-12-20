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Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş ile birlikte birçok yaptırıma maruz kalan ve devlete yakınlıklarıyla servet kazanmış Rus oligarklar gündeme bir kez daha bomba gibi düştü. Ocak ayında bir küvet içinde bulunan Gazprom'un ulaştırma şefi Leonid Shulman ile başlayan esrarengiz oligark ölümleri gizemlerini korumaya devam ederken, "emlak kralı" Dmitry Zelenov'un Fransa'da bir anda yere yığılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 15:14
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Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, halen devam ediyor. Son günlerde Rusya'ya yönelik gelen suikast haberlerinin ise ardı arkası kesilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

Geçen aylarda pek çok Rus oligarkın gizemli ölümlerine bir yenisi eklendi. Emlak kralı olan Dmitry Zelenov'un 9 Aralık tarihinde Fransız Rivierası'ndaki Antibes kasabasında öldüğü ifade edildi.

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Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

İngiliz, Rus ve bazı Fransız kaynaklara göre 50 yaşındaki Rus oligark, birkaç arkadaşıyla yemeğe çıkmıştı. Kendni iyi hissetmeyen Zelenov, merdivenleri çıkarken düştü ve beyin travması geçirdi.

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Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

Hastaneye kaldırılan Rus oligark hayatını kaybetti. Dış basında dolaşan haberlere göre ise Zelenov, birkaç hafta önce kalp sorunları nedeniyle ameliyat olmuş.

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Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

Zelenov, 1994 yılında Sovyetler Birliği'ni dağılmaısnın ardından Don-Stroy isimli emlak şirketini kurmuştu. Büyük bir servet edinen Zelenov, 2008 yılına kadar Forbes dergisinin en zengin Ruslar listesinde yer alıyordu.