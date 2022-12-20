Rus oligarkların esrarengiz ölümleri! Listeye “emlak kralı” Dmitry Zelenov da eklendi

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş ile birlikte birçok yaptırıma maruz kalan ve devlete yakınlıklarıyla servet kazanmış Rus oligarklar gündeme bir kez daha bomba gibi düştü. Ocak ayında bir küvet içinde bulunan Gazprom'un ulaştırma şefi Leonid Shulman ile başlayan esrarengiz oligark ölümleri gizemlerini korumaya devam ederken, "emlak kralı" Dmitry Zelenov'un Fransa'da bir anda yere yığılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.