Donald Trump’tan yaz saati uygulaması açıklaması! "Çok maliyetli ve zahmetlidir”

Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasının ülkeye çok maliyeti ve zahmeti olduğunu savunarak, "Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir seçmen kitlesine sahip olan Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır; ancak bunu yapmamalıdır! Yaz Saati Uygulaması elverişsizdir ve ülkemiz için çok maliyetlidir." ifadesini kullandı.

ABD'de bazı Cumhuriyetçi senatörler, uzun zamandır yaz saati uygulamasının kaldırılması için Kongre'ye çağrıda bulunuyordu.

ABD'de uygulanan yaz saati uygulaması bu yıl 10 Mart günü başladı ve 3 Kasım 2024 günü saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi.

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanmaya başladı.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA

Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.

Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.